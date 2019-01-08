Organik güzellik nedir?

Büyük göğüs ölçüleri, kalçalar ve dudaklar ön plana çıkarıldığı için pek çok insan estetik operasyonların sonuçlarının doğal olmadığını düşünür. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kişinin vücuduna, hatlarına ve kişiliğine uygun dokunuşlar yapmanın mümkün olduğunu ifade ederek, doğal teknikler hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. ESTETİK UYGULAMALARDA DOĞAL TEKNİKLER Cerrahi uygulamaların neredeyse tamamında doğal bir görünüm elde etmek mümkün. Doğal görünümden en uzak olduğu düşünülen meme büyütme operasyonlarında bile doğal görünüme sahip olunabilir. Örneğin; meme büyütme operasyonlarında kullanılan silikonların günümüzde daha doğal bir şekilde üretilmesi sayesinde doğru boyut seçimi ile birleşince doğal bir görüntü ortaya çıkar. Kişinin fiziksel yapısı ve vücut ölçüleri ile orantılı bir seçim yapıldığı zaman doğal görünüm doğru ellerde kaçınılmaz mutlu son yaşanmasını sağlar. Cerrahi tekniklerin ilerlemesi ile ikincil operasyonların sayısının azalması, operasyon izlerinin gözle görülmeyecek kadar küçülmesi ve iyileşme süreçlerinin konforunun artması, estetik operasyonlara dair oluşan ön yargıları ortadan kaldırmaya başladı.

Ayrıca; burun estetiğinde de taklit ameliyatlar yerine, kişiye özgü ameliyatlar tercih edilmelidir. Burun estetiği günümüzde en sık yaptırılan estetik ameliyatlardan birisidir. Hem estetik, hem de fonksiyonel anlamda oldukça yoğun bir talep ile karşılaşılan burun estetiğinde hastanın istediği gibi, yüze uyumlu ve abartısız burun yapısı başarılı operasyonlarla gerçekleştirilebilir. Burunda doğuştan veya sonradan olan şekil bozuklukları da bu operasyon ile düzeltilebiliyor. AMELİYATSIZ ESTETİK UYGULAMALARI İLE DOĞAL GÖRÜNÜM Ameliyatsız estetik işlemleri, her zaman cerrahi işlemlerden daha popüler olmuştur. Ameliyat masasından çekinen, yüksek maliyetli çözümleri tercih etmek istemeyen kişiler için alternatif sunan ameliyatsız estetik uygulamaları günümüzdeki teknikler ile oldukça doğal sonuçlar elde edilmesini sağlar. Özellikle dolgu uygulamalarında insan vücudu ile tamamen uyumlu, organik içeriklerin kullanılması sayesinde dolguların hem görünüş hem de dokunma hissi açısından doğal doku hissi vermesi sağlanıyor.

Ameliyatsız estetik operasyonlarında dolgu uygulamalarından sonra en popüler olan uygulamalar lazer teknikleridir. Lazer teknikleri ile kesi oluşturmadan, dikiş izi bırakmadan etkili çözümler sunuluyor. Günümüzde gelişen mikro enjeksiyon teknikleri sayesinde de cilt bakımı, gençleştirme ve kırışıklık giderme işlemleri geçmişe göre çok daha büyük değişiklikler elde etmeyi mümkün kılıyor. Örneğin; hyalüronik asitli cilt canlandırma işlemleri, kimyasal peeling işlemleri, kök hücre tedavileri, mezoterapi, somon DNA ve PRP uygulamaları ameliyatsız, pratik ve hızlı sonuç alınabilen uygulamalardandır. HYALÜRONİK ASİTLİ CİLT CANLANDIRMA İŞLEMLERİ Cilt her geçen gün daha da yaşlanır, eski diriliğini ve canlılığını kaybeder. Ciltteki bu görünümün en önemli sebebi vücuttaki hyalüronik asit içeriğinin azalmasıdır.

Hyalüronik asit yoğun su tutucu etkisiyle cildin nemini ve diri görünmesi sağlar. Bu uygulama için kullanılan ışık dolgusu tüm yüz, boyun, dekolte hatta ellerde bile uygulanabilir.

CİLT LEKELERİNE NEDEN OLAN MEKANİZMALARA KİMYASAL PEELİNG İLE ÇÖZÜM Leke tedavisinde lekeye neden olan mekanizmalarla savaşacak farklı tedavi yaklaşımları mevcuttur. Genelde ilk başvurulan yöntem, bilinen en eski yöntemlerden biri olan ancak gelişen teknoloji ile sürekli yapısı yenilenen kimyasal peelingdir. KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE GENÇLEŞME Kök hücreler, belirli doku hücrelerine dönüşebilen öncü hücrelerdir. Kök hücreler, enjekte edildikleri bölgeye göre davranır, yüksek çoğalma kapasitesine ve hücre yenileme potansiyeline sahiptir. Hastanın kendi hücrelerinden elde edilen, zamanın etkilerini geriye çeviren otolog fibroblast hücre tedavisi ise, ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerinden biridir. Fibroblast hücre tedavisi yüz, boyun ve dekoltede deri kalitesini arttırır, kırışıklıkları azaltır. Yaşlanma sonucu canlılığını yitirmiş ve mat deri yapısını onarır. Yer çekimine ve yağ kaybına bağlı ortaya çıkan sarkmaların toparlanmasında oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyar. MEZOTERAPİ UYGULAMASI KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR