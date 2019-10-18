Organik kozmetik ürünler cilde zararı en aza indiriyor

Türkiye'de organik kozmetik alanında bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Organik Türkiye CEO’su Çağdaş Karakuzu, kozmetik ürünlerin kullanılması ve seçilmesine yönelik bilgi verdi. Karakuzu, "Tüketicinin bilgilerinin bir kısmı da yanlış. Bu yanlış bilgiler ürün seçerken insanları olumsuz etkiliyor. İnsanlar ürünleri alırken sertifikasına, içerik bilgisine bakmıyor, üzerinde ‘organik’ veya ‘doğal’ yazan her ürün öyle algılanıyor" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Sosyal medya üzerinden satışı yapılan ürünlere dikkat çeken Karakuzu, "Kozmetik ürünlerini eğer büyük mağazalardan almıyorsak Sağlık Bakanlığı izni var mı? Mutlaka bakmalıyız. Türkiye’de kozmetik alanındaki yönetmelik çok katı olduğu için birçok firma merdiven altı üretime yöneliyor. Bu ürünleri de sosyal medya üzerinden tanıtıp satış yapıyorlar zararı tüketiciye kalıyor” ifadelerini kullandı.

“KOZMETİK ÜRÜNLERİNİ KARIŞTIRMAYIN”

Kozmetik ürünü alırken kişinin cildini iyi tanıması gerektiğini söyleyen Karakuzu, “Cilde uygun ürün seçmezsek, alerji yapabilir. Aldığımız ürünleri düzenli kullanmak ve birbiriyle karıştırmamak lazım. Örneğin, gözaltı kremi kullanıyorsanız en az 3 ay sadece o kremi kullanmalısınız. Farklı ürünleri karıştırırsanız etki etmeyebilir. Makyaj malzemeleri organik olsun veya olmasın uzun vadede cilde zarar verebilir. Makyajın cilde verdiği zararları en aza indirmek için kimyasal içermeyen doğal ve bitkisel özlü ürünler kullanmak gerekir. Bunlara ek olarak seveceğimiz ürünler almalıyız. Kutusundan, kokusuna, dokusuna kadar seveceğimiz bir ürün almalıyız ki düzenli kullanalım. Sadece ihtiyacımız kadar alıp tükendikçe almakta fayda var” dedi.