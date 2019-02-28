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Organik ürünler kadın eliyle satışı sunuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Hakkari'de bir grup kadın, "Organik Saklı Şehirler Projesi" kapsamında açtıkları işletmede dağlarda yetişen otlar ile organik sebze ve meyvelerden hazırladıkları ürünleri satarak, hem gelir elde etmeyi hem de kadınlara istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor - Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin: - "Burada da birçok kadına istihdam alanı oluşturmaya çalışacağız. Şimdilik 6 kadınla bu işletmede başladık. Ama sonrasında bunun artacağına inanıyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir grup girişimci kadın, "Organik Saklı Şehirler Projesi" kapsamında açtıkları işletmede, dağlarda toplanan otlar ile organik sebze ve meyvelerden hazırlanan ürünleri satarak, gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği ve Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi bir grup kadın, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finanse edilen, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen "Organik Saklı Şehirler Projesi" kapsamında Merzan Mahallesi'nde işletme açtı.

Kent merkezi ve köyleri dolaşıp, dağlarda toplanıp stoklanan çeşitli otları, yörede yetiştirilen organik sebze ve meyveleri satın alan girişimci kadınlar, bunlardan hazırladıkları komposto, turşu, pekmez, tahin, bal ve konserve gibi ürünleri paketleyerek satışa hazır hale getiriyor.

Yöreye has bal, polen, yumurta ve süt ürünlerinin de bulunduğu işletmede çalışan kadınlar, ürünleri satarak hem gelir elde ediyor hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, yaptığı açıklamada, yörede yetişen otları ve buraya has ürünleri değerlendirmek istediklerini belirterek, "Çok çeşit otlarımız var. Zengin bir kültüre sahibiz bu anlamda. Biz de bunları değerlendirmek için hem kadınlarımıza bir pazar alanı oluşturmak hem üreten ev kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir projede yer almak istedik." dedi.

Ön hazırlık olarak alan çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Köy köy gezdik, hane hane dolaştık. Evde üreten kadınlara ulaşmaya çalıştık. Ot çeşitliliği çok fazla burada. Bunları yöresel yemeklerimizde tüketiyoruz. Bunları alıp değerlendirerek bu satış marketimizde pazarlamayı düşünüyoruz. Açıkçası biz markalaşmaya gitmeyi hedefliyoruz. Bunun için de gerekli temaslarımız başladı."

Bölgeyle sınırlı kalmayıp ülkenin diğer kentlerine de açılmayı düşündüklerini dile getiren Keskin, "Yaptığımız projelerde esas aldığımız nokta kadın istihdamına önem vermekti. Burada da birçok kadına istihdam alanı oluşturmaya çalışacağız. Şimdilik 6 kadınla bu işletmede başladık. Ama sonrasında bunun artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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