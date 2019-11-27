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Organize suç örgütü ‘Sarallar’ ın lideri Burhanettin Saral ve 19 adamı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bu sabah düzenlenen İstanbul merkezli 3 ildeki operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteler arasında yaşanan kanlı hesaplaşmalarda adı sıkça duyulan ’Sarallar’ adlı suç örgütüne yönelik sabah İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon düzenlemiş, söz konusu operasyonda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.Kanlı hesaplaşmalarda ‘hasım’ gördükleri karşıt çetelerle uzun süre önce başlayan ve çok sayıda insanın ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmalarla gündeme gelen suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve 20 adamı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bu sabah düzenlenen İstanbul merkezli 3 ildeki operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteler arasında yaşanan kanlı hesaplaşmalarda adı sıkça duyulan ’Sarallar’ adlı suç örgütüne yönelik sabah İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon düzenlemiş, söz konusu operasyonda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.
Kanlı hesaplaşmalarda ‘hasım’ gördükleri karşıt çetelerle uzun süre önce başlayan ve çok sayıda insanın ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmalarla gündeme gelen suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve 20 adamı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Suç örgütü üyelerinin gözaltına alınma gerekçeleri arasında ‘silahla yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘haraç’ gibi suçlamalar yer alıyor.
Çeteler arasında yaşanan çatışmalarda adı sıkça duyulan suç örgütü elebaşı Burhanettin Saral, yine bir polisiye soruşturmada 4 yıl önce de yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece ‘şartlı tahliye’ hükümlerince serbest bırakılmıştı.

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