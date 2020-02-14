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Organları dışarıda doğmuştu... Baran bebek yaşam mücadelesini kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 35 haftalıkken, karın duvarı kapanmadığı için karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı dışarıda doğan Suriyeli Baran bebek, birer hafta arayla yapılan toplam 5 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Organları dışarıda doğmuştu... Baran bebek yaşam mücadelesini kazandı

Hamilelik sürecinde bebeğinin organlarının dışarıda olduğu belirlenen anne Ronya Mamuh, 1,5 ay önce kentteki özel bir hastanede 35 haftalık, 2 kilo 395 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Baran ismi verilen bebek, doğumun ardından başlatılan özel bir süreçle tedavi altın alındı. Bebeğin karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı 5 ameliyatın ardından karın içine yerleştirildi.

Anne Ronya Mamuh, süreç içerisinde bebeğinin ve kendisinin çok acı çektiğini ancak Baran Mamuh'un hayata tutunmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Uzun süren tedavi sürecinin artık sonuna geldiklerini ifade eden Mamuh, "Bebeğim sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Baran, 5 ameliyat geçirdi. Doktorlar çok ilgilendi. Onlara da hastaneye de çok teşekkür ederim." dedi.

"BEŞ BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Üzger de bebeğin beş binde bir görülen karın duvarındaki rahatsızlıkla doğduğunu söyledi.

Bebeğin 35 haftalık olmasına rağmen 1,5 ayda 5 ameliyat geçirdiğini aktaran Üzger, şunları kaydetti:

"Bu tür bebeklerde dolaşım problemi ve enfeksiyon riski oluyor. Bebek doğduktan sonra yeni doğan ünitesine aldık. Karın dışındaki organları her ameliyatında kademeli olarak yerleştirildi. Çok şükür toparladı. Normal insan gibi yaşamına devam edecek. Beslenme problemi yok. Karın duvarında hiçbir sıkıntı yok. Mutluluk verici bir sonuca ulaştık."

Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Haluk Ceylan da bebeğin doğar doğmaz ilk ameliyata alındığını aktardı.

Bebeğin karın duvarını kapatamadıkları için yama yaptıklarını anlatan Ceylan, "Bölgeyi yama tabir edilen örtüyle kapattık ve bebeği yoğun bakıma aldık. Birer hafta aralıklarla koyduğumuz yamayı küçülttük ve son ameliyatta karın tamamen kapatılmış oldu. Aslında ilk ameliyatta karnın kapatılması gerekir ama bağırsak ve karaciğer dışarıda olduğu için bu mümkün olmadı. 4 hafta yoğun bakımda kaldı. Bir de kasık fıtığı vardı. Onun da ameliyatını yaptık. Önemli olan çocuğun yoğun bakımdaki bakımı. Bu bir ekip işiydi. Yoğun bakımdaki ekibe de çok teşekkür ederim. Güzel bir ekiple süreci tamamladığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Gaziantep organ Baran bebek

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