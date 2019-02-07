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Organlarını bağışlayan Tanal'dan organ bağışı çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Organ bağışının yaygınlaştırılması amacıyla kanun teklifi veren ve organlarını bağışlayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, siyasetçileri organ bağışında bulunmaya çağırdı - Tanal: "Bağışlarlarsa insanlara hizmet etmiş olurlar. En büyük hizmet de bu"

MELTEM ÖZTÜRK - Organ bağışının yaygınlaştırılması amacıyla kanun teklifi veren ve organlarını bağışlayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, siyasetçileri organ bağışında bulunmaya davet ederek, "Bağışlarlarsa, insanlara hizmet etmiş olurlar. En büyük hizmet de bu." dedi.

Aksine bir vasiyet veya beyan bulunmaması halinde beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının alınmasında rıza aranmamasını öngören kanun teklifi veren Tanal, kamuoyunun organ bağışı yasası için eylem yapması gerektiğini söyledi.

Tanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının bir hak ve özgürlük olduğunu ifade ederek, "Nasıl millet iş, aş için yürüyorsa organ için de yürüsünler. Bu yasayı istiyoruz. Dünya bu sorunu çözmüş ben niye çözemiyorum?" dedi.

Arabaların, cep telefonlarının yedek parçası olduğunu ancak insan organlarının yedek parçasının bulunmadığını ifade eden Tanal, Türkiye'de 25 binin üzerinde kişinin organ beklediğini söyledi. Tanal, sözlerini şöyle sürdü:

"Bunu telafi edecek bir fabrika yok. Bunun telafisi, insanların organlarını bağışlamasıyla olur. Dünya bu sorunu çözmüş. İki farklı sistemden örnek veriyorum; Belçika, İran bu sorunu çözmüş. Hem İslam hem Hristiyanlık'ta insanın organının bağışlamasının dinen mahzuru yoktur. İran ve Belçika örneğinde, kişi 18 yaşını doldurmuşsa, temiz kudretine sahipse, yaptığı iş ve eylemlerinin sonuçlarını idrak edebilecek durumdaysa, organlarının alınmasını yasaklamamışsa organlarını bağışlamış sayılır. Bu iki ülkede organ sırası bekleyen kimse yok."

Türkiye'de insanların bu konuda yeterince bilinçlendirilemediğini dile getiren Tanal, "Siyasetçilerde yok ki halkta olsun. Siyasetçilerin toplumun liderleri olması nedeniyle bunların ilk önce bu konuda teşvik etmeleri lazım. Bu işin partisi yok, insanlık meselesi. Din, hukuk, ahlak buna sakınca görmüyor. Ülkeyi idare edenleri, belediyeleri idare edenleri, siyasetçileri, organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bağışlarlarsa, insanlara hizmet etmiş olurlar. En büyük hizmet de bu." dedi.

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Mahmut Tanal organ bağışı

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