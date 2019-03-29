Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki kişinin organları 3 hastaya umut oldu.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Metin Kaçar'ın (52) beyin ölümü gerçekleşti.

Kaçar'ın ailesiyle görüşen doktorlar, organ bağışı için izin istedi.

Ailenin onay vermesinin ardından Kaçar'ın böbrekleri ve kalbi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesinden ambulans helikopterle gelen ekiplerce alındı.

Kaçar'ın böbrekleri Bursa'da iki ayrı hastaya, kalbi ise İstanbul'da nakil bekleyen bir hastaya gönderildi.

