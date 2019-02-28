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Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki çocuğun kalp kapakçığı, karaciğeri, korneaları ve böbrekleri, organ bekleyen 5 hastaya nakledildi - Baba İshak Nerminer: - "Birilerine umut olmasını çok istedim. Ben herkese tavsiye ederim. Birilerine hayat vermek bu. Başka bir şey değil. Çocuğumun organları, başka bir bedende yaşayacak. Bu benim çok hoşuma gider"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.

İshak ve Neslihan Nerminer çiftinin 3 çocuğundan biri olan, ilkokul 1. sınıf öğrencisi İbrahim Nerminer, 20 Şubat'ta evinde oyun oynarken aniden fenalaşarak, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nerminer'in beyin ölümü gerçekleşti.

Çocuğun ailesi, organ bağışı kararı aldı. İbrahim Nerminer'in kalp kapakçığı, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya nakledildi.

- "Başka hastalara umut olsun istedik"

Baba İshak Nerminer, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç çocuğundan birinin hayatını kaybettiğini ve üzüntüsünün büyük olduğunu söyledi.

Organ bağışı konusunu eşiyle daha önce de konuştuğunu, organ nakli beklemenin çok zor olduğunu ifade eden Nerminer, şöyle konuştu:

"Ben şöyle söyleyeyim, bir şeyin bir çaresi var ama onu yapamıyorsunuz. Mesela benim çocuğum için o durum oldu. Eğer bir olayın çaresi varsa bunu herkesin yapmasını istiyorum. Ben organ nakli taraftarı bir insanım. Benim çocuğum zaten 72 saat sonra kendi vefat edecekti. Organları da gidecekti. Başkalarını bilmiyorum ama bu benim hoşuma gidiyor. Hastaların annesi ve babasını da düşünerek verdik organları. Bu çok can yakıcı bir şey. Çocuğunuzun karşınızda erimesi çok can yakıcı olduğu için bağışladık organları. Benim çocuğum beyin kanamasından gitti. Onunla ilgili yapacak bir şeyim yoktu zaten. Başka anne babaları düşündüm. Bir organa ihtiyacı olduğunu ve bizim gözümüzün önünde vefat ettiğini düşündüm. Bu katlanılacak bir şey değil."

İbrahim Nerminer'in cenazesi, İzmit Köprübaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Kartepe ilçesi Köseköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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