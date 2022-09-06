HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Organlarıyla 80 kişiye umut oldu... Sağlık çalışanları ayakta alkışladı

Organlarıyla 80 kişiye umut oldu... Sağlık çalışanları ayakta alkışladı

06.09.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da hayatını kaybeden bir kişi bağışladığı organlarla 80 kişiye umut oldu. 31 yaşındaki bağışçıdan pankreas, kalp, karaciğer, kornea, deri, böbrek ve kas dokularının kurtarıldığı bu dokuların organ bağışı için bekleyen 80 kişiye nakledileceği bildirildi.

Meksika’da hayatını kaybeden 31 yaşındaki kişi, yaptığı organ bağışıyla 80 kişiye umut oldu.

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde organlarını bağışlayan 31 yaşında ismi açıklanmayan bir kişi, yaptığı organ bağışıyla onlarca kişiye umut oldu. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 50 Numaralı Bölge Genel Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla organlarının alındığı ve söz konusu organların ihtiyaç sahibi hastalara nakledileceği açıklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALKIŞLADI

Operasyonun ardından organ bağışçısı kişinin bedeni hastaneden çıkarılırken, koridorda sıralanan sağlık çalışanları tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Organ bağışçısının ailesi ise çocuklarının organlarının tamamını ihtiyacı olanlara bağışlamak istediğini her fırsatta dile getirdiğini ifade etti.

Bölge Genel Hastanesi yetkilileri, yapılan operasyon sonucunda bağışçıdan pankreas, kalp, karaciğer, kornea, deri, böbrek ve kas dokularının kurtarıldığını ve bu dokuların organ bağışı için bekleyen 80 kişiye umut olacağı ifade edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede ortaya çıktı... Klinikten bulaştı: 6 kişi öldü!O ülkede ortaya çıktı... Klinikten bulaştı: 6 kişi öldü!
Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalarMilyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar
Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanıKıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı
Anahtar Kelimeler:
Meksika organ bağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Yarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda buldu

Yarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda buldu

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

İlginizi Çekebilir

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.