KADIN

Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 06.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Araştırmacılara ve seks uzmanlarına göre, orgazm sırasında yüz ifadelerimiz kişiliğimiz ve cinsel zafiyetimiz hakkında çok şey söyleyebiliyor - ve tabii ki gerçekten zevk alıp almadığımızı da. 100 kişinin katıldığı araştırmada kişilerin cinsel yüzü ortaya çıktı. Bakın orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor?

Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

Araştırmacılar ve seks uzmanları, cinsel yüzün kişilik hakkında çok şey söyleyebildiğine inanıyor.

GÖZLERİ KAPATMAK

6

Mila Kunis'in, Friends with Benefits adlı filmde orgazm esnasında gözlerini kapatması orgazımın en popüler türü. Eğer gözleriniz kapalı orgazm oluyorsanız bu ne istediğinizi bildiğiniz anlamına geliyor. Gözleri kapalı şekilde orgazm olan kişilerin sadece yüzde 8'i son anda gözlerini açıyor. Uzmanlar 'eğer kişi gözlerini kapatıyorsa sadece buna odaklanmış ve anın zevkine varıyordur. Duygusal ve cinsel yönünüzle daha fazla temas halinde olmanız anlamına gelir' diyor.

2014 tarihli bir araştırmaya göre, seks sırasında fantazi yapan kadınların daha düzenli orgazm oldukları saptanmış.

ÇIĞLIK ATMAK

1

Numara yapıyor olabilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada kadınlara seks sırasında gürültü yapmakla ilgili sorular sorulmuş ve çoğu çığlık attığınıa kabul etmiş, ancak çoğunluk bunun bir zevk göstergesi olmadığını söylemiştir. Ancak uzmanlara göre yüksek sesle orgazm olmanın numara yapmayla bir ilgisi yok. Seks esnasında elde edilen hazdan sorumlu olan ''ödül hormonu'' dopamin seviyeleri ve beyindeki aşk hormonu yani oksitosin yükselir. Bilim adamları orgazm gerçekleşmeden önce bu hormonal değişiklikler nedeniyle yüksek sesle orgazm olunabileceğinin normal olduğunu söylüyorlar.

ŞAŞKIN YÜZ - kontrolü kaybettiğiniz anlamına gelir

9

Bilimsel araştırmalar, orgazm yaptığınız zaman duyularınızın kontrolünü kaybettiğiniz için, yüz kaslarınızın ve dolayısıyla ifadelerinizin sallandığını zevkten dolayı çaresiz kaldığınızı gösteren bir ifadeye büründüğünüzü gösteriyor.

FANTASTİK YÜZ

3

Tıpkı Grinin Elli Tonu filmindeki Dakota Johnson'un yaptığı gibi. Birçok insanın seks sırasında sessiz kaldığı ortaya çıkmış. Ancak bu durum sanki ilişkiden zevk alınmadığı izlenimi verdiği için partnerde olumsuz düşünceye yol açıyormuş. ABD'de yapılan bir araştırma ise sessiz ve gözlerin kapalı olmasını, hayal kurulmasına, zevk duygularına konsantre olunmasına bağlıyor. Yani araştırma sonucu bu durumu olumlu buluyor.

AĞZIN AÇIK OLMASI

4

Bu tür orgazmlar, kişinin zevk deneyimine sahip olduğunu gösteriyor. Partnerde bu durumdaysa ilişkinin doruk noktada olduğu söylenebilir. İskoç araştırmacılar tarafından yapılan 2011 tarihli bir araştırmaya göre, üst dudağınızın ortasında yer alan belirgin bir tüberküse sahip olmak, bir kadının vajinal orgazm geçirme şansının daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Kadınların ayrıca ortalama olarak 20 saniye orgazm olduğu ve yüzlerinin çoğu zaman farklı şekillerde olduğu tespit edilmiş.

PARTNERMeditasyon nedir?Meditasyon nedir?
2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu
Hazzınızı Ertelemeyin!Hazzınızı Ertelemeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orgazm yüz şekilleri orgazm

En Çok Okunan Haberler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Hande Erçel annesinin rahatsızlığını böyle açıkladı

Hande Erçel annesinin rahatsızlığını böyle açıkladı

Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz

Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Kırmızı halıda transparan yarışı

Kırmızı halıda transparan yarışı

Burçlara göre ruh hayvanları

Burçlara göre ruh hayvanları

İlginizi Çekebilir

2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

Hazzınızı Ertelemeyin!

Hazzınızı Ertelemeyin!

Başkalarının seks hayatı sandığınız gibi değil

Başkalarının seks hayatı sandığınız gibi değil

Libido nasıl yükselir? İşte 5 önemli adım

Libido nasıl yükselir? İşte 5 önemli adım

30 gün bu pozisyonları deneyin birbirinizi yeniden keşfedeceksiniz

30 gün bu pozisyonları deneyin birbirinizi yeniden keşfedeceksiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

2018 yılının en iyi cinsel ilişki trendleri belli oldu

Hazzınızı Ertelemeyin!

Hazzınızı Ertelemeyin!

Başkalarının seks hayatı sandığınız gibi değil

Başkalarının seks hayatı sandığınız gibi değil

Patentli teknoloji bugüne kadarki en iyi orgazmı vaat ediyor

Patentli teknoloji bugüne kadarki en iyi orgazmı vaat ediyor

Büyük düşünün büyük olsun!

Büyük düşünün büyük olsun!

Bugün Dünya Orgazm Günü! İşte beş akıl almaz orgazm gerçeği...

Bugün Dünya Orgazm Günü! İşte beş akıl almaz orgazm gerçeği...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.