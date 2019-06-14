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Orgeneral Güler'den Akit TV ve Murat Alan'a tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan ile Akit TV hakkında, Alan'ın söz konusu televizyonda katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan ile Akit TV hakkında, Alan'ın söz konusu televizyonda katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler adına avukatı Alaaddin Varol, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu 7 sayfalık dilekçesinde, "1 Haziran 2019 tarihinde Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' adlı programda konuşmacı Murat Alan, TSK'nın şerefli komutanlarına yönelik birtakım kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla ağıza alınmayacak hakaretler sarf edilmiştir" denildi.
Dilekçede, sözlerin Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanları hedef aldığı belirtilerek, "Şerefli ordumuzun onurlu komutanları ile Genelkurmay Başkanımız müvekkil Yaşar Güler’e hitaben yapılan söz konusu saldırı ile müvekkilin şahsı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri davalı Murat Alan’ın itibar zedeleyici hakaretleri ve davalı Akit A.Ş.’nin bu hakaretleri televizyon programı aracılığıyla tüm kamuya açık bir şekilde yayınlaması sebebi ile manevi zarara uğramış, tarafımızca TSK mensubu generaller ile müvekkilin kişilik hakları ile mesleki onurunu yıpratma kastına hizmet eden konuşma için davacı Yaşar Güler adına manevi tazminat talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.
Dilekçede, davalı Murat Alan'ın sarf ettiği sözler hatırlatılarak, "Davalı Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürüdür. Dolayısıyla gazetecilik ahlakının gereklerini bilen, aynı zamanda ülke gündemini de mesleği gereği yakından takip eden, etmiyorsa bile etmesi gereken biridir. TSK tarafından Irak ve Suriye sınırlarında birçok harekatın gerçekleştirildiği, şehitleri verildiği, aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütüyle de mücadele edildiği bu dönemde davalı, şerefli ve vatansever komutanlarımıza yönelik onur kırıcı, itibar zedeleyici sözleriyle zarar vermiştir. Bu zarar sadece şahıslara değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ordusuna da zarar verici niteliktedir" denildi.
Davalının sözlerinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, programın yapıldığı Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’dan 100 bin liralık tazminat talep edildi.

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