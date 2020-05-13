Orhan Acar kimdir? Orhan Acar ne dedi, neden istifa etti?

Gazi Üniversitesi dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, skandal canlı yayın sonrası istifa etti. Söz konusu yayının basına yansıması sonrası Orhan Acar kimdir, yayında ne dedi ve neden istifa etti merak edilmeye başlandı. İşte Orhan Acar’ın akademik geçmişi ve istifaya yol açan olayın detayları...

ORHAN ACAR KİMDİR?

Profesör Doktor Orhan Acar, 1 Ocak 1962 tarihinde Ankara Akyurt’ta dünyaya geldi. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Kimya Bölümünde lisans eğitimi gördü, 1988’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı, 1996 yılında da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde’ Analitik Kimya bölümünde doktorasını tamamladı.

1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başladı. 1990-1991’de Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde yine Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1991-2007 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/SANAEM’de görev yaptı. 2007- 2013 Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu’nda çalışan Acar, 2013 yılından bu yana Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde dekan olarak görev yaptı. Orhan Acar, İngilizce bilmektedir.

ORHAN ACAR NE DEDİ, NEDEN İSTİFA ETTİ?

Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesi sırasında öğrencilerin isimleri okunurken "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi. Gelen tepkilerin ardından Dekan Orhan Acar istifa etti.