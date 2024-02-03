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  4. Orhan Gencebay, Murat Kurum için seçim şarkısı besteledi

Orhan Gencebay, Murat Kurum için seçim şarkısı besteledi

03.02.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Orhan Gencebay AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti.

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan ‘Sadece İstanbul’a ve İstanbul’un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

Ekran Alıntısı

Kurum şarkıyı “İstanbul’umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba.” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle;

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul şimdi İstanbul
Sadece İstanbul yeniden İstanbul

Türkiye’mizin göz bebeğisin
Sen Allah’ın bizlere hediyesisin
Bütün dünyanın gözü var sende
Sen rabbimin bizlere emanetisin
Her yanın cennetten bir köşe gibi
Sen iyinin güzelin alametisin
Dünyada bir eşin bir benzerin yok
Sen Allah’ın lütfu kerametisin

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul sen ne güzelsin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

İstanbul dünyanın başkenti sensin
Sen tarihin en büyük efsanesisin
Türkiye’m seninle gurur duyuyor
Ne mutlu sen hep bizimlesin

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih
Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi
Saymakla bitmez ki eşin yok senin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsinBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Orhan Gencebay
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