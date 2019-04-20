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Orhan Gencebay'dan sevenlerine mesaj 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumuna ilişkin mesaj gönderdi.

Orhan Gencebay'dan sevenlerine mesaj 

İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumuna ilişkin mesaj gönderdi.
Memorial Şişli Hastanesi'ne 3 gün önce stent takılan Gencebay, dün hastaneden taburcu edildi.
Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından sevenlerine görüntülü bir mesaj gönderdi.
Gencebay mesajında, "Tüm gönül dostlarıma en candan sevgilerimle selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Onların duaları bana şifa verdi buna inanıyorum" dedi.
Orhan Gencebay, "Ciddi bir şey geçirdik. 3 stent takıldı, anjiyo oldum. 19 yıl önce Bypass olmuştum. Ondan sonra ilk defa
böyle bir operasyon oldu. Çok zor geçti ama şimdi gayet iyiyim. Yeni albümü de kesinlikle bu defa bekletmeyeceğim inşallah" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Orhan Gencebay'dan sevenlerine mesaj Orhan Gencebay'dan sevenlerine mesaj

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