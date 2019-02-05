İSTANBUL (AA) - Yazar Orhan Pamuk'un İstanbul'daki evinin balkonundan çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Alman yayıncı Gerhard Steidl'ın üstlendiği "Orhan Pamuk - Balkon Fotoğraflar" sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat binasında açıldı.

Sergi, Pamuk'un geçen yıl Steidl Yayınları etiketiyle çıkardığı "Balkon" kitabından yola çıkıyor ve İstanbul'un incelikli manzarasını yansıtıyor.

İstanbul Boğazı'nın, Haliç'in, Marmara Denizi'nin, adaların, gemilerin, kuşların ışık ve ortam etkisiyle çerçevelendiği bir panoramik manzara oluşturan sergide, 8 bin 500'e yakın fotoğraf arasından seçilmiş 600'den fazla fotoğraf yer alıyor.

Serginin basın turunda küratör Steidl ile birlikte fotoğrafları anlatan Orhan Pamuk, "Ben güzellik düşledim, o da (Steidl) güzelliği süzerek daha da güzel yaptı." dedi.

Konuşmasına açılış sonrası gerçekleştirilen söyleşide devam eden Pemuk, "Çocukluğumdan beri fotoğraf çekiyorum. Dijital fotoğraf çıktıktan sonra da tekrar yeni bir heyecanla fotoğraf çekmeye sarıldım." diye konuştu.