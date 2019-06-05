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Orhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bayramda ishal ve bulantı şikayeti görülen yaklaşık 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Orhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Enver Fatih TIKIR- Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bayramda ishal ve bulantı şikayeti görülen yaklaşık 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Orhaneli ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde dün ve bugün bazı kişiler rahatsızlandı. İshal ve bulantı şikayeti görülen yaklaşık 50 kişi, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bazılarına serum tedavisi uygulanırken, bazılarına ise ayakta müdahale edildi.
Hastane yetkilileri, her yıl, Ramazan Bayramı'nda yörede benzer şikayetlerin görüldüğünü belirtti.
Bu arada tedbir amaçlı incelenmek üzere içme sularından numuneler alındı.

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Orhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduOrhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduOrhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduOrhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

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