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Orkide ne zaman çiçek açar, ne kadar sıklıkla çiçek açar? Orkide çiçeklerini döktükten sonra tekrar ne zaman çiçek açar, çiçeklerini döktükten sonra ne yapılmalı?

14.02.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orkide, en sevilen çiçek türleri arasında yer alır. Rengiyle, şekliyle ve mis kokusu ile dikkat çeken orkide özel günlerin vazgeçilmez bitkisidir. Saksıda ve vazoda da oldukça hoş görünen orkide zarif ve kibar bir çiçektir. Pek çok kişi bu güzel çiçeği evinde yetiştirmek ister. Bu nedenle orkide nasıl yetiştirilir, ne zaman çiçek açar gibi soruları araştırır. Peki, orkide ne zaman çiçek açar, çiçeklerini döktükten sonra ne yapılmalı?

Orkide ne zaman çiçek açar, ne kadar sıklıkla çiçek açar? Orkide çiçeklerini döktükten sonra tekrar ne zaman çiçek açar, çiçeklerini döktükten sonra ne yapılmalı?

Sahlepgillerden olan orkide çiçeği, uzun yıllar güzelliğini koruyabilir. Ayrıca iyi yetiştirilirse yeni çiçekler verebilir ve daha da güzelleşebilir. Bir süs bitkisi olan orkidenin dünyada yaklaşık 880 cinsi ve 22.000’den fazla türü bulunur. Yetiştirmesi ve bakımı kolay olsa da bazı durumlara dikkat edilmesi gerekir. Orkide zarif görüntüsünün yanı sıra oldukça narin de bir bitkidir. Çiçek vermesi için yıllarca beklemek gerekebilir, açan çiçeğin de solmaması için çok dikkat etmek gerekir.

Orkide ne zaman çiçek açar?

Evinde pek çok farklı çiçek türü yetiştirmek isteyenler orkide ne zaman çiçek açar sorusunun yanıtını merak eder. Orkide en sevilen süs bitkilerinden biridir. İlk tohumu attıktan sonra orkidenin çiçek açması için sabırlı olmak gerekir. Orkide hemen çiçek açan bir bitki değildir. Tohum ektikten sonra orkidenin çiçek açması bazen uzun yıllar sürebilir. Hatta bazen 5 yıl orkidenin çiçek açması için beklemek gerekebilir. Olgunluğunu tamamlayan ve ilk çiçeğini veren bir orkide yılda 2-3 defa çiçek açabilir. Farklı orkide türleri olduğundan her biri için çiçek verme süresi aynı değildir. Türlerine göre orkidelerin sonbahar ya da ilkbaharda çiçeklenmeye başladığı söylenebilir.

Orkide çiçeği ne kadar sıklıkla çiçek açar?

Orkidenin çiçek açabilmesi için olgunluğa ulaşması gerekir. Olgunluğa ulaşan ve iyi bakılan orkide bir yıl içerisinde 2-3 defa çiçek açabilir ancak bu her zaman olmayabilir. Orkidenin tekrar çiçek açabilmesi için iyi bakmak gerekir. Orkideler genel olarak en az 2 kere çiçek açarlar ve açılan çiçekler de yaklaşık olarak 12 hafta kadar kalır. Orkidenin bakımı güzel yapıldıysa orkidenin çiçek açması 3-4 kere görülebilir. Bazı orkide türleri 2 ila 6 ay arası çiçek açarken bazıları yılda 2 ya da 3 kez çiçeklenir.

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Orkide ne zaman çiçek döker?

Orkidelerin çiçekleri dökülüyorsa bu durumda yanlış toprak kullanılıyor olabilir ya da bitki bakımı iyi yapılmamış olabilir. Orkide toprağı yerine farklı bir toprak kullanılıyorsa çiçeklerin zamanından önce dökülme ihtimali çok yüksektir. Ayrıca sulama ve budama zamanları da yanlış yapılıyor olabilir. Orkide çiçeklerinin dökülme sebebi bunlara bağlı gerçekleşebilir. Yani orkide ne zaman çiçek döker sorusu için belli bir dönem söylemek mümkün değildir.

Orkidelerin çiçek dökme nedenlerinden bir diğeri ise orkide köklerinin doğru saksı içinde bulunmamasından kaynaklanabilir. Yeterli enerjiyi ve besini alamayan orkidenin çiçekleri dökülebilir. Orkide sulama konusunda hata yapılması da çiçeklerin çürüyüp dökülmesine neden olabilir. Genellikle orkideler az sulamadan değil fazla sulamadan dolayı çiçek dökmektedir. Orkidenin bulunduğu ortama ve toprak özelliklerine göre 5 ila 12 gün aralığında sulama yapılması gerekir. Ancak sadece bu durumlar da geçerli bir neden olmayabilir, orkideler çiçeklerini belirli bir süre sergiledikten sonra dökebilir. Bakımı iyi yapılmış bir orkidenin açan çiçeği yaklaşık 12 hafta kadar canlı bir şekilde kalır ve daha sonrasında dökülebilir.

Orkide çiçeklerini döktükten sonra ne yapılmalı?

Orkide yetiştirmek için sabırlı olmak gerekir. Çünkü ekilen bir orkide tohumu ilk çiçeğini yıllar sonra verebilir. Bu süreden sonra ise orkide çiçekleri dökülebilir. Orkide çiçeklerini döktükten sonra ne yapılmalı diye merak edenler bu konuda araştırmalar yapar. Orkide çiçek döktükten sonra yapılabilecekler:

  • Orkidenin bulunduğu ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır.
  • Orkidenin üst kısmı kadar kökleri de hava almalıdır.
  • Orkidenin yapraklarının toz tutmamasına özen gösterilmelidir.
  • Orkideler için nem çok önemlidir. Orkide çiçeğinin bulunduğu ortamın nem oranı en az %40 olmalıdır.
  • Orkide soğuk ortamı sevmez eğer soğukta kalırsa çiçek açmaz.
  • Orkidenin bulunduğu ortamın sıcaklığı maksimum 25 derece olmalıdır.
  • Güneş ışığını seven orkide, güneş ışığı alırsa daha hızlı çiçek açar. Ancak direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerekir.
  • İki haftada bir orkide besini verilerek sulanan orkideler daha çabuk çiçeklenir.

Orkide çiçeklerini döktükten sonra tekrar ne zaman çiçek açar?

Orkide eğer iyi bakıldıysa ve çiçekleri 12 hafta kadar kaldıktan sonra döküldüyse tekrardan çiçek açabilir. Ancak bunun için net bir tarih ya da aralık vermek mümkün değildir. Kötü bakımdan kaynaklı çiçekler döküldüyse orkidenin toplanması biraz zaman alabilir. Orkidenin yaşam standartlarına uygun bir bakımı düzenli hâle getirene ve bitki iyileşene kadar çiçek açmayabilir. Ancak orkidenin ortalama çiçek açma süresi 8 ila 12 haftadır.

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