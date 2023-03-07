Kamkat ne zaman çiçek açar, ne zaman toplanır? Kamkat bitkisi nasıl çoğaltılır, nasıl canlandırılır?

Çiğ olarak tüketilebilen kamkat bitkisi aynı zamanda marmelat, reçel, kek, pasta ve meyve suyu yapımında da kullanılır. Özellikle Çin’de çok meşhur bir bitkidir ve yemekten sonra tatlı olarak servis edilir. C vitamini bakımından zengin bir bitki olduğu için pek çok ülkede kamkat yetiştirilir. Altın portakal ismiyle de bilinen kamkat bitkisi narenciyeler arasında en geç açan bitkilerden birisidir.

Kamkat ne zaman çiçek açar?

Çiçek rengi beyaz olan kamkat, narenciye fideleri arasında en geç açan bitkidir ve çiçeklerin hepsi aynı zamanda açmaz. Bu nedenle pek çok kişi kamkat ne zaman çiçek açar sorusunun yanıtını merak eder. Genellikle mayıs sonundan itibaren ilk çiçeklerini vermeye başlayan kamkat aşamalı olarak açar. Ayrıca yetiştirildiği yere göre temmuzun 2. haftasından itibaren bir yandan çiçek açmaya devam ederken bir yandan da meyve verir. Çiçek aşamalı bir şekilde açtığı için meyvelerin hasat vermesi de aşamalı olarak gerçekleşir.

Kamkat neden çiçek açmaz?

Bazı yetiştiricilerde kamkat çiçek açmayabilir. Kamkatın çiçek açmamasının nedeni gübre eksikliğinden kaynaklanabilir. Eğer toprak bataklık gibi sürekli ıslak kalırsa bu durumda da kamkat çiçek açmaz. Kamkatın kökleri fazla nemi sevmez. Ayrıca aşırı budama yapmak da çiçek açmamasına neden olabilir. Saksının yeni değiştirilmesi de çiçek açmamasına neden olabilir.

Kamkat bitkisi nasıl çoğaltılır?

Kamkat bitkisi nasıl çoğaltılır diye merak eden kişiler bu sorunun yanıtını araştırmaktadır. Bu bitkinin fidanını çoğalmak için başvurulabilecek sağlıklı ve kolay bir yöntem vardır. Bitkiden sağlıklı kökler alınıp başka bir saksıya dikildiğinde çoğaltma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Yani kök ayırma yöntemi ile çoğaltılır. Kökten ayrılan kamkatların her ikisi de çiçek açar ve meyve verir. Kökten ayırma ile kamkat çoğaltmak için en uygun dönem ise nisan ayıdır. Bununla beraber bazen çekirdekleri çimlendirme yöntemiyle de kumkat çoğaltılabilir.

Kamkat ne zaman toplanır?

Kamkat bitkisinin meyveleri iri zeytin şeklindedir. Kamkat meyvesi ne zaman toplanır diye merak edilir. Bu bitkinin meyvelerini toplamak için en ideal dönem, nisan mayıs aylarıdır. Eğer meyve toplanmazsa 1 yıl bitki üzerinde durabilir. 1 yıl sonra toplandığında da kamkat meyvesi aynı lezzete sahip olur. Kamkatın meyveleri haziran ortalarına kadar toplanırsa da bu bitki temmuz ayında yeniden çiçeğe yatabilir. Yani oldukça verimli ve bereketli bir meyve olduğu söylenebilir.

Kuruyan kamkat nasıl canlandırılır?

Kamkat meyvesi kimi zaman kuruyabilir. Bu durumda kuruyan kamkat nasıl canlandırılır sorusu gündeme gelir. Öncelikle bu bitkinin neden kuruduğunu tespit etmek gerekir. Örneğin yer değişikliğinden dolayı kuruma görülebilir. Çünkü kamkat yer değiştirmeyi sevmeyen bir bitkidir. Yer değişikliği sonrası bitkinin yaprakları sararabilir. Eğer bu sararmalar kurumaya kadar ilerlemişse kuruyan dallar kesilmelidir. Ardından macun ya da mum yardımıyla kesilen uçlar kapatılmalıdır. Bunun sonucu kamkat bitkisinin yeni yapraklar ve sürgünler verdiği görülebilir.

Kimi zaman kamkat bitkisinin yapraklarında da hastalıklar görülebilir. Örneğin yapraklar yapış yapış olabilir. Bu durumda bitki parazit istilası yaşıyor anlamına gelebilir. Evde bulunan 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı arap sabunu, 1 çay kaşığı acı toz biber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 litre su ile karışım hazırlayabilirsiniz. Ardından bu karışımı yapraklara, gövdeye ve dallara püskürtebilirsiniz. 15 gün sonra tekrar uyguladığınızda hastalığın yeniden oluşmasını önleyebilir ve tedavi edebilirsiniz.