"Orman gönüllüsü" kırmızı karıncaların ağır yükü

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Ormanları'nda yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı böceği toplayıp besin kaynağına dönüştürerek sağlıklı ağaçların yetişmesine katkıda bulunan kırmızı orman karıncalar, yakın çekimlerle görüntülendi.

Çatacık Ormanlarında yoğunlukla bulunan bilimsel adı "Formica rufa" olan kırmızı orman karıncaları, toprağın 1 ila 2 metre derinliklerinde barınıyor.

Toprak üstündeki ve ağaçlardaki zararlı böcekleri, lavraları ve tırtılları salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyan karıncalar, ormanların sağlıklaştırılmasında adeta gönüllü hizmet sunuyor.

Yaklaşık 300 bin karıncanın bulunduğu bir koloni, bir hektar orman alanda zararlı böcekleri etkisiz hale getiriyor. Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yıllık 40 karınca kolonisi, parçalara ayrılarak daha düşük rakımlara ve karınca bulunmayan bölgelere nakledilerek, zararlı böceklerle mücadele sağlanıyor.

Ortalama ağırlığı 8 miligram olan bir kırmızı orman karıncası, kendi ağırlığının 62 ila 100 katı fazlasını kaldırabiliyor. Yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı orman böceği toplayabilen bir kırmızı karıncanın, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu günlük yaşamı güneşin batmasıyla tamamlanıyor.