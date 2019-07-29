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"Orman gönüllüsü" kırmızı karıncaların ağır yükü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bulunan ve ormandaki zararlı böceklerle mücadele eden kırmızı orman karıncaları, yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı böceği toplayarak sağlıklı ağaçların yetişmesine katkıda bulunuyor - Ormanların zararlı böceklerden arındırılmasında "gönüllü hizmet" sunan karıncaların mücadelesi yakın çekimlerle görüntülendi - Orman mühendisi Seyda Kanburoğlu Esmer: - "Kırmızı orman karıncaları doğanın dengesini koruyor. Ormanda koloniler halinde yaşıyorlar. Her yuvada ortalama 300 bin karınca bulunuyor"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Ormanları'nda yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı böceği toplayıp besin kaynağına dönüştürerek sağlıklı ağaçların yetişmesine katkıda bulunan kırmızı orman karıncalar, yakın çekimlerle görüntülendi.

Çatacık Ormanlarında yoğunlukla bulunan bilimsel adı "Formica rufa" olan kırmızı orman karıncaları, toprağın 1 ila 2 metre derinliklerinde barınıyor.

Toprak üstündeki ve ağaçlardaki zararlı böcekleri, lavraları ve tırtılları salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyan karıncalar, ormanların sağlıklaştırılmasında adeta gönüllü hizmet sunuyor.

Yaklaşık 300 bin karıncanın bulunduğu bir koloni, bir hektar orman alanda zararlı böcekleri etkisiz hale getiriyor. Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yıllık 40 karınca kolonisi, parçalara ayrılarak daha düşük rakımlara ve karınca bulunmayan bölgelere nakledilerek, zararlı böceklerle mücadele sağlanıyor.

Ortalama ağırlığı 8 miligram olan bir kırmızı orman karıncası, kendi ağırlığının 62 ila 100 katı fazlasını kaldırabiliyor. Yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı orman böceği toplayabilen bir kırmızı karıncanın, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu günlük yaşamı güneşin batmasıyla tamamlanıyor.

Ormanların zararlı böceklerden arındırılmasında "gönüllü hizmet" sunan bu karıncalar ve mücadelesi, AA foto muhabirlerince yakın çekimlerle görüntülendi.

- "Kırmızı orman karıncaları doğanın dengesini koruyor"

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Arıkaya Orman İşletmesi Şefi ve orman mühendisi Seyda Kanburoğlu Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman zeminin yaklaşık 2 metre altında barınan kırmızı karıncaların zararlı böceklerle mücadele ettiğini söyledi.

Kırmızı orman karıncalarının salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirdiği zararlı böceklerin ve larvalarının doğada artmasına engel olduğunu ifade eden Esmer, "Kırmızı orman karıncaları doğanın dengesini koruyor. Ormanda koloniler halinde yaşıyorlar. Her yuvada ortalama 300 bin karınca bulunuyor. Kolonide ana karınca ve işçi karıncalar var. Ana karınca yuvanın derinlerinde yaşar ve işçi karıncaların taşıdığı maddelerle beslenir." diye konuştu.

Esmer, her yıl nisan aylarında ormanda az bulunan yerlere kırmızı karınca nakli yaptıklarını belirterek, Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki ormanlarda yılda 40 yuva nakli gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yuvadaki ana karınca ve işçi karıncaların bir kısmını sabahın erken saatlerinde alarak, onların az olduğu bölgede yeni bir yuva oluşturarak yaşamlarını sürdürmelerini sağladıklarını anlatan Esmer, "Taşıdığımız yuvalara yaban hayvanları zarar vermesin diye önlemler alıyoruz. Kırmızı orman karıncasının yer aldığı ormanlarda zararlı böcekler bulunmadığı için sağlıklı ağaçlar yetişiyor." dedi.

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Eskişehir Karınca Kırmızı Orman Karıncası Mihalıççık orman

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