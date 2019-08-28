HABER

Orman yangının çıktığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının başlangıç anında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı.

Orman yangının çıktığı anlar kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının başlangıç anında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçen 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangın1 hektar alan tahrip oldu. Yangınla ilgili olarak, bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin ilk başladığı noktada, yangından hemen önce bir aracın durduğunu fark etti.Kamera görüntülerini İzmir Emniyeti'ne iletilmesinin ardından, plaka ve eşkal tespit çalışmaları başladı. Ekipler, otomobilde bulunan kişilerin H.B., M.G. ve M.D. olduğunu belirledi.
Aderslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 360 derece hareket kabiliyeti olan kameralar sayesinde kaydedilen görüntülerde, yangının ilk başlangıç noktasında, bir aracın durduğu görülürken, alevlerin ilk yükseldiği anlar da yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Orman yangının çıktığı anlar kameradaOrman yangının çıktığı anlar kameradaOrman yangının çıktığı anlar kameradaOrman yangının çıktığı anlar kamerada

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Sendika başkanlarından Kılıçdaroğlu’na ziyaretSendika başkanlarından Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığıSınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Eğer F-35'leri alamazsak...

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

Korkutan yangın! Alevler antik kente dayandı

Emine Bulut'un kızı için 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.