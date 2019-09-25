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Orman yangınındaki kundaklama iddiasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan orman yangınına ilişkin kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceki gün, Dilekkaya Mahallesi'ndeki Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, yangından sonra antik kent çevresinden çıkarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kaçtığı belirlenen 2 şüpheli, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Anavarza Antik Kenti Jandarma Kozan yangın

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