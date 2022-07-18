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Orman yangınları o ülkeyi esir aldı! 30 farklı noktada müdahale sürüyor

18.07.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya, orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkenin 30 farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarında binlerce hektar alan kül oldu. Öte yandan ülkede yangınlar nedeniyle çok sayıda yerleşim bölgesi boşaltıldı.

Orman yangınları o ülkeyi esir aldı! 30 farklı noktada müdahale sürüyor

İspanya’da itfaiye ekipleri, en az 30 farklı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede şu ana kadar binlerce hektar alanın küle döndüğü bildirildi.

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YÜZDE 90'I KONTROL ALTINDA

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehri yakınlarında 15 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Yüzde 90’ı kontrol altına alınan yangın sonucu bugün ülkenin Zamora eyaletinde 2 kişi daha hayatını kaybetti.

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BİNLERCE HEKTAR ALAN YANDI

Yetkililer 59 yaşındaki çiftçi ile 62 yaşındaki itfaiyecinin yangında öldüğünü açıklarken, İspanya’da itfaiye en az 30 farklı noktada devam eden aktif yangınlarla mücadeleyi sürüyor. Katalonya, Galiçya, Kastilya, Andalusia ve Extremadura bölgelerinde de yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 2 bin hektarlık alan küle döndü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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