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Orman yangınlarına "itfaiye ağaç" ile erken müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, yangına erken müdahale sağlamak amacıyla ısıya dayanıklı olarak tasarladıkları ve üzerine yerleştirdikleri sensörler aracılığıyla yangını algılayarak su püskürtmeye başlayan "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesiyle orman yangınlarına erken müdahale ve zararın en aza indirilmesini hedefliyor - Öğrencilerin "itfaiye araç" olarak adlandırdıkları yapay ağaca yerleştirilen GSM-GPRS modülüyle geliştirilen yangın ihbar sistemi sayesinde de yetkililere kısa mesaj ve arama yoluyla yangının çıktığı bilgisi anında ulaştırılıyor - Öğrencilerden Nevra Nur Souksu: - "Amacımız orman yangınlarının verdiği zararı minimum seviyeye indirmek. Projemizde alev ve gaz sensörleri kullandık. Sensörlerimiz herhangi bir yangını algıladığında etrafında bulunan kanallar yardımıyla basınçlı bir şekilde su püskürterek yangının yayılmasını önlüyor. Yani yangına ilk müdahaleyi yapıyoruz diyebiliriz"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İmam hatipli öğrenciler, geliştirdikleri "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesiyle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsan Yararına Teknolojiler" alanında çevre kategorisinde yarışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında başlayan festival, teknolojiyle ilgilenen birçok genç girişimcinin yenilikçi projelerine ev sahipliği yapıyor.

Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören Nevra Nur Souksu, Aysu Şakar ve Esma Nur Türk'ün de içerisinde yer aldığı 16 öğrenciden oluşan Harezmi Takımı, orman yangınlarını önlemek ve erken müdahale sağlamak amacıyla "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesini tasarladı.

Genç mucitler proje kapsamında, ısıya dayanıklı olarak tasarladıkları yapay ağaçtaki sensörler ile olası bir yangında gaz ve alevi algılayarak, ağacın deposunda biriken yağmur suyunun dalgıç pompası aracılığıyla püskürtülmesini ve yangının söndürülmesini sağlıyor.

Öğrencilerin "itfaiye araç" olarak adlandırdıkları yapay ağaca yerleştirilen GSM-GPRS modülüyle geliştirilen yangın ihbar sistemi sayesinde de yetkililere kısa mesaj ve arama yoluyla yangının çıktığı bilgisi anında ulaştırılıyor.

Orman yangınlarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek amacıyla tasarlanan projenin, tüm ülkelerdeki yangına elverişli ormanlık alanlarda kullanılmasını hedefleniyor.

- "Yangına ilk müdahaleyi yapıyoruz"

Öğrencilerden Nevra Nur Souksu, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında çevreye yönelik sorunları araştırdıklarını ve orman yangınlarını önlemek amacıyla bu projeyi geliştirme fikrinin doğduğunu anlattı.

Ormanlık alanlarda çeşitli çalışmalar ve yerinde gözlem yaptıklarını dile getiren Souksu, "Yangın Önler Yapay Ağaç" projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu projeyi tasarlamalarında son dönemde sıklıkla meydana gelen orman yangınlarının büyük etkisinin olduğuna işaret eden Souksu, şöyle konuştu:

"Amacımız orman yangınlarının verdiği zararı minimum seviyeye indirmek. Projemizde alev ve gaz sensörleri kullandık. Sensörlerimiz herhangi bir yangını algıladığında etrafında bulunan kanallar yardımıyla basınçlı bir şekilde su püskürterek yangının yayılmasını önlüyor. Yani yangına ilk müdahaleyi yapıyoruz diyebiliriz."

- GSM modülüyle yangın anında ihbar ediliyor

Yangının yetkililere bildirilmesi için projeye GSM modülüyle geliştirdikleri yangın ihbar sistemini de eklediklerini belirten Souksu, "Bu sistem sayesinde yazdığımız kodlara ya da telefon numarasına, arama veya SMS yoluyla bilgi gönderiliyor. Yetkili servislere kısa sürede haber vererek alana gelip erken müdahale etmelerini sağlıyor. Böylece yangına ikinci müdahale yapılmış oluyor. Yangın çevreye çok fazla zarar vermeden söndürülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Souksu, projenin uygulanması için yapay ağacın yerleştirileceği yerlerin ağaçların sıklıklarına, coğrafi konuma ve iklim şartlarına göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Projenin gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Souksu, "Projemizin ilgi görmesinden mutluyum. Bu şekilde festivallerde bizim önümüzün açıldığını düşünüyorum. Yani gençlerin teknolojik üretimlere bu şekilde katılması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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