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Ormanda kaybolan zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı şekilde uyurken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 23:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanda kestane topladıkları sırada bir anda kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekipleri tarafından ağaca sarılı şekilde uyurken bulundu.Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Serinlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Ormanda kaybolan zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı şekilde uyurken bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanda kestane topladıkları sırada bir anda kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekipleri tarafından ağaca sarılı şekilde uyurken bulundu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Serinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzde 45 zihinsel engelli olan K.Ö. (34) isimli vatandaş babası ile birlikte ormanlık alana kestane toplamaya gitti. Baba ve oğlu ormanlık alanda kestane toplarken K.Ö., bir anda kayıplara karıştı. başladı. Durumu fark eden K.Ö.’nün babası ormanlık alanda oğlunu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri K.Ö.’yü bulmak için çalışma başlattı.
‘Kor’ isimli jandarma arama kurtarma köpeği, ve ‘Dev’ isimli jandarma iz takip köpeğin de bulunduğu arama çalışmaları neticesinde saat 20.30 sıralarında K.Ö. ormanlık alanda bir ağaca sarılı şekilde uyurken jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen K.Ö. ailesine teslim edildi.

Ormanda kaybolan zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı şekilde uyurken bulundu

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