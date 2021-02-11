Ormanları yakanlar cezasız kalmıyor

Türkiye’de özellikle yaz aylarında sıkılıkla gündeme gelen orman yangınlarına yol açanlar müebbet hapis de dahil olmak üzere çeşitli oranlarda hapse mahkum ediliyor. Anayasa güvencesi altındaki ormanları yakanların, aldığı cezalar ormanları hedef alanların cezasız kalmadığını gözler önüne seriyor.

Yüz ölçümünün yüzde 29’si ormanlarla kaplı olan Türkiye’de, yılda 2 binden fazla orman yangını meydana geliyor. Yüzde 90’ı insan kaynaklı yangınlarda ortalama 7 bin hektarlık alan zarar görürken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yanan yerlerde aynı yıl içerisinde rehabilite çalışmalarına başlıyor. Yanan alanlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından tekrar ağaçlandırılıyor.

Ormanları yakanlar kasıt oranlarına göre ceza alıyor

Son yıllarda başta bölücü terör örgütü adına orman yakma eylemlerinde bulunan birçok kişi yargılandıkları davalarda kasıt oranına göre ağırlaştırılmış müebbete kadar çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi. Yargıda yaklaşık 2 bin dosyanın bulunduğu orman yangınlarına ilişkin 68 olayın dosyası ise Ağır Ceza Mahkemelerince görülüyor. Yapılan yargılamalarda ormanları yakanlar kasıt oranlarına göre çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılıyor.

Aydos Ormanı’nı yakan zanlıya müebbet ve 25 yıl hapis

Pendik’teki Aydos Ormanı’nda 19 Eylül 2019’da, 4 bin 685 metrekarelik alanın yanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda yangının PKK terör örgütü adına Yakup Akman tarafından çıkarıldığı belirlenmişti. Bölücü örgüt tarafından da üstlenilen yangına ilişkin yapılan yargılamada sanık Akman, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme sanık Akman’ı ayrıca 20 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Dikkatsizlikle yangına yol açanlar da yargılanmıştı

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen yangına insanların dikkatsizliği yol açmıştı. Dikkatsizlikle ormanların yanmasına yol açan şahıslarda gözaltına alınarak yargılanmışlardı. Marmara Adası’nda 12 Ağustos 2019’da çıkan 80 hektar alanın kül olmasına olan yangının emekli öğretmen H.T.’nin, bahçesindeki çöp otları yakmak istediği sırada sıçrayan bir kıvılcımla çıktığı kaydedilmişti. Yangına ilişkin H.T gözaltına alınmıştı. Yine Kahramanmaraş’ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y.,’de yapılan yargılamada 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.