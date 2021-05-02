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  4. Ormanlık alanda korkunç olay! AFAD ve AKUT ekipleri devreye girdi

Ormanlık alanda korkunç olay! AFAD ve AKUT ekipleri devreye girdi

02.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arkadaşları ile define arayan kişi ormanlık alanda dengesini kaybetti. Uçurumdan yuvarlanarak düştüğü iddia edilen 57 yaşındaki kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda korkunç olay! AFAD ve AKUT ekipleri devreye girdi

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Menekşe Yaylası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Ramazan Elçin, arkadaşları ile define aramak için gittiği ormanlık alanda, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayı gören Elçin'in arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İP YARDIMI İLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma arama ve kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ramazan Elçin’e ulaştı. Yapılan kontrollerde Elçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra AKUT, jandarma arama ve kurtarma ve AFAD ekiplerince, ip yardımı ile Elçin'in cenazesi düştüğü yerden çıkartıldı. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından, Elçin’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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