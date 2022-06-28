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  4. Ormanlık alandaki cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü! Katili kuzeni çıktı

Ormanlık alandaki cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü! Katili kuzeni çıktı

28.06.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2,5 yıl önce ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki İsmail Kurunç'un failleri yakalandı. Kurunç'un kız isteme meselesi yüzünden husumet bulunan kuzeni Ferdi Ö. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken söz konusu kişiler, "Birlikte alkol aldık, daha sonra beni burada bırakın dedi biz de bırakıp gittik' dedi. 3 kişi ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt, İnönü Mahallesi 948 Sokak kenarında bulunan ormanda 11 Kasım 2019 günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Kurunç'u görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. O dönem Kurunç'un son görüştüğü kişiler olan kuzeni Ferdi Ö. ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadesinde "Birlikte alkol aldık, daha sonra beni burada bırakın dedi biz de bırakıp gittik' dedi. 3 kişi ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

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BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada serbest kalan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf ederken Şahin K. da olayı gördüğünü söylediği öne sürüldü.

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KIZ İSTEME MESELESİ YÜZÜNDEN ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Yapılan soruşturmada Ferdi Ö. ile İsmail Kurunç arasında daha önceden bir kız isteme meselesi yüzünden husumet olduğu belirlendi. Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce İsmail Kurunç'un yeğenlerinden biri ile evlenmek isteği ancak İsmail Kurunç'un bu duruma karşı çıktığı tespit edildi. Evlilik olayının gerçekleşmemesinin ardından ikili arasında husumet oluştuğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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(DHA)

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