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Örnek muhtar gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Şükrüçavuş Mahallesi muhtarlığına seçilen Şeref Şaş, mahallesindeki gençlerle buluştu.Şükrüçavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş, işletmecisi olduğu lokalde gençlerle bir araya geldi.

Örnek muhtar gençlerle buluştu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Şükrüçavuş Mahallesi muhtarlığına seçilen Şeref Şaş, mahallesindeki gençlerle buluştu.
Şükrüçavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş, işletmecisi olduğu lokalde gençlerle bir araya geldi. Şaş, kendini tanıtmasının ardından, gençlere mahalle âdâbı ve yardımlaşma konularında tavsiyelerde bulundu. Şaş, uyuşturucu alışkanlığı konusuna işaret ederek, “Mahallemizin gençleri ile uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuya karşı alınacak tedbirler ve kamu mallarının korunmasının vatandaşlık görevi olduğu ile alakalı sohbet ettik. Gençlerimizi uyuşturucu denen illetten uzak tutmak adına, bu tarz toplantıları sık sık yapacağız” dedi.

Örnek muhtar gençlerle buluştu

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