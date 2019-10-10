"Orta Doğu'nun milli mücadele ateşini yakmış oluyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Aslında bu Orta Doğu'nun milli mücadelesidir. Orta Doğu'nun milli mücadele ateşini aslında yakmış oluyoruz. İnşallah bu milli mücadelede de Orta Doğu bu harekattan esinlenerek kendisine gelir." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kongre Merkezi'nde, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, BAİBÜ ile Turkish History Education Journal (TUHED) iş birliğiyle ve Tarih Eğitimcileri Birliği Derneğinin katkılarıyla Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı anısına yapılan 6'ncı Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu'nun açılışında konuşan Safran, eğitimde başarılı olmak için ülke sınırları dışında da var olma stratejisi yürüterek buna yönelik müfredat programları ve milli bir eğitim politikası izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Safran, eğitimdeki başarısızlığın en büyük nedenlerinden birinin eğitimcilerin ve yöneticilerin çocukları kendi zamanlarıyla eşit tutması olduğunu söyledi.

Bugün doğan bir çocuğun 25 yıl sonra sisteme girdiğinde bugün olan mesleklerin yüzde 65'inin olmayacağına değinen Safran, "Bugün olan mesleklerin yerine yeni meslekler gelecek. Dolayısıyla biz bu çocukları 25-30 yıl sonrasına hazırlarken dünyanın gelişimini görmek ve buna göre eğitim vermek zorundayız." dedi.