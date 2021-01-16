Orta segmentin yeni amiral gemisi boy gösterdi

Vivo Y70, iki farklı renk seçeneğine sahip. Resmi sitesinde yer alan bilgilerde bu renkler oksijen mavisi ve yerçekimi siyahu olarak belirtilmiş. İlginç bir detay ise, bize test için gelen modelin kutusunda renk ismi olarak derin siyah yazıyor olmasıydı.
Ürünün yanlardan yumuşatılmış, çoğu kez tek elde kullanıma uygun, güzel bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda çıkan pek çok telefon modelinde de ışıltılı, yumuşak hatlı tasarımlar görüyoruz, ki vivo Y70 de bu akımın temsilcilerinden olmuş.
7.83mm kalınlıktaki telefon, 171 gram ağırlıkta. Aslında pek çok modele kıyasla ince ve hafif bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.
Ürünün ön tarafında damla çentik içinde selfie kamera dikkat çekerken, arka tarafta da biraz çıkıntılı olarak tasarlanmış üçlü kamera sistemini görüyoruz.
Vivo, bu ürününde Type-C bağlantı noktasına ve 3.5mm kulaklık girişine yer vermiş, ki ürünün kutusundan kulak içi kulaklık çıktığını, buna ek olarak şık tasarımını daha sağlam bir detayla büründürmek adına şeffaf koruyucu kılıf bulundurduğunu da belirtelim.
Telefonumuz 6,44 inç ekranla geliyor. Amoled teknolojisi üzerine inşa edilen ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor ve hem iç hem de dış mekân kullanımlarında yeterli parlaklık düzeyine sahip.
Hafif, yumuşak dokunuşlarla dahi ekranda yol alabiliyorsunuz ve tepki süresi gayet başarılı. Öte yandan, ekrana yedirilmiş olarak gelen parmak izi okuyucu sensörün performansını da beğendik.
Görüntüleme detaylarına baktığımızda, istenirse göz koruma modu, istenirse de karanlık mod aktifleştirilebiliyor. Tabii ekran renk sıcaklığı tarafında da düzenlemer yapmak elinizde.
Gerek video izlerken, gerek bir şeyler okurken, gerekse de oyun oynarken ekranın sunduğu görüntüleme kalitesini beğendiğimizi söyleyebiliriz.
Ürün, orta seviyede konumlandırabileceğimiz Snapdragon 665 çipsetiyle geliyor. 128GB dahili depolama ve 8GB gibi dikkat çekici detayları bulunan ürün, aynı zamanda microSD desteği de sunuyor.
Vivo Y70’in kullanımı kolay, akıcı bir arayüzü var. Zaten işletim sistemi tarafında da Android 10 tercih edilmiş ve bu da güncellik bakımından güzel bir detay.
Telefon, yaptığımız Geekbench 5 testlerinde tek çekirdekte 316, çift çekirdekte de 1367 puan elde etti. AnTuTu tarafında aldığı puan ise 194061 oldu.
Testlerin ardından, popüler online oyunlardan PUBG Mobile’ı düşük grafik ayarlarında, genel olarak akıcı bir şekilde oynayabildik. Uzun süreli deneyimlerde de telefonda ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık.
Ürünün arka tarafında yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi var: 48+2+2MP olmak üzere. 48MP değerde ve f1.8 açıklık değeri bulunan ana kamera, özellikle iyi ışıklı ortamlarda, fotoğraf çekim tarafında güzel sonuçlara imza atıyor. Bunun yanında 4cm mesafeden makro çekimler yapabilir ya da bokeh efektli portreler de çekebilirsiniz.
Video çekim tarafına baktığımızda ise, 1080p 60FPS, 4K 30FPS ve ağır çekim video gibi seçeneklerimiz var. Özellikle sabit çekim videolarda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
Ön tarafa geldiğimizde ise, 16MP selfie kamera karşılıyor bizi, ki hem iyi ışıklı ortamlarda hem de gece çekim modu sayesinde düşük ışık koşullarında tatmin edici fotoğraflar sunabiliyor. Ek olarak 1080p 30FPS videolar çekebiliyorsunuz.
Telefonda 4100mAh değerde pil var ve bu pil, 33w hızlı şarj teknolojisine sahip. Bu sayede ürünü yarım saatte sıfırdan %60’a şarj edebiliyorsunuz. Deneyimlerimiz itibarıyla, tek şarj ile yoğun kullanım sonucunda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.
Bluetooth 5.0, NFC ve Wi-Fi AC gibi kablosuz teknolojileri de bünyesinde barındıran ürün, orta seviyede güncel bir Android cihaz arayanların göz önünde bulundurması gereken adaylardan bir tanesi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum