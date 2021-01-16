Orta segmentin yeni amiral gemisi boy gösterdi

Vivo Y70, iki farklı renk seçeneğine sahip. Resmi sitesinde yer alan bilgilerde bu renkler oksijen mavisi ve yerçekimi siyahu olarak belirtilmiş. İlginç bir detay ise, bize test için gelen modelin kutusunda renk ismi olarak derin siyah yazıyor olmasıydı.

Ürünün yanlardan yumuşatılmış, çoğu kez tek elde kullanıma uygun, güzel bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda çıkan pek çok telefon modelinde de ışıltılı, yumuşak hatlı tasarımlar görüyoruz, ki vivo Y70 de bu akımın temsilcilerinden olmuş.

7.83mm kalınlıktaki telefon, 171 gram ağırlıkta. Aslında pek çok modele kıyasla ince ve hafif bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Ürünün ön tarafında damla çentik içinde selfie kamera dikkat çekerken, arka tarafta da biraz çıkıntılı olarak tasarlanmış üçlü kamera sistemini görüyoruz.

Vivo, bu ürününde Type-C bağlantı noktasına ve 3.5mm kulaklık girişine yer vermiş, ki ürünün kutusundan kulak içi kulaklık çıktığını, buna ek olarak şık tasarımını daha sağlam bir detayla büründürmek adına şeffaf koruyucu kılıf bulundurduğunu da belirtelim.