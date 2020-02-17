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Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi! Dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 08:56 | Son Güncelleme

İsmi 1972 yılında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından konulan Ortadoğu gazetesi 48 yıllık yayın hayatına son verdi.

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi! Dikkat çeken açıklama

'Son baskı' manşetiyle çıkan gazetenin birinci sayfasında şu ifadeler kullanıldı:

"Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın…

Gazetemize geldiklerinde 'Ceketimizi satar bu gazeteyi yine de yaşatırız' diyenlerin son iki yıldır yaptıkları vefasızlıkları unutmayacağız. 'Ceketimizi satarız' diyenler ceketlerini satmadı ama bize her türlü tuzağı kurmayı sürdürdü. Hayal kırıklıklarımız kaldıramayacağımız kadar derin. Yani eski dostlar düşman oldu. Bununla da kalmadılar bizi sırtımızdan hançerlediler."

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Anahtar Kelimeler:
Ortadoğu Gazetesi MHP

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
günümüz şartlarına uyum sağlayın, gazete devri bitti artık, yayın hayatınıza internetten devam edin. ayrıca artık kimse gazete alıp da güncel haberleri 1 gün geriden takip etmek istemiyor.
YAKINDA NORMAL YOLLARDAN GAZETE BASILMAYACAK. ARTIK HABERLER SANAL ORTAMDA OKUNACAK. GAZETELERDE KENDİLERİNİ HAZIRLASINLAR. KEZA KİTAPLARDA ÖYLE.
Darısı Türk siyasi tarihinin en renkli politikacısı Bahçeli'nin başına.
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