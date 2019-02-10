"Ortak akla önem veren bir ekibin parçalarıyız"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz istiyoruz ki listelerimizde hem gençlere hem kadınlara değer veren bir anlayış hakim olsun." dedi.

Karaaslan, AK Parti Kırklareli İl binasında düzenlenen, "Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliği adaylarının belirlenme süreci" toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla seçim öncesinde tüm teşkilatları ziyaret ettiklerini belirtti.

-Belediye meclis üyeliği için 40 bin başvuru

Aday adaylığı sürecinde tüm partililerini tanımak istediklerini dile getiren Karaaslan, belediye meclis üyeliği için geçen seçimde 19 bin başvurunun bu seçimde 40 bine ulaştığını aktardı. Bu sayının Türkiye'nin demokrasisi için çok önemli olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün kadın kolları, gençlik kolları merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Bunun da bir amacı var. Biz istiyoruz ki listelerimizde hem gençlere hem kadınlara değer veren bir anlayış hakim olsun." diye konuştu.