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"Ortak akla önem veren bir ekibin parçalarıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Biz istiyoruz ki listelerimizde hem gençlere hem kadınlara değer veren bir anlayış hakim olsun" - "Şehirlerimizin ihtiyaçlarının farkındayız. Eğer bir ihtiyaç varsa buradayız, bunu birlikte konuşalım diye ortak akla önem veren, değer veren, istişare sonucu alınan kararlara saygı duyan bir ekibin parçalarıyız"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz istiyoruz ki listelerimizde hem gençlere hem kadınlara değer veren bir anlayış hakim olsun." dedi.

Karaaslan, AK Parti Kırklareli İl binasında düzenlenen, "Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliği adaylarının belirlenme süreci" toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla seçim öncesinde tüm teşkilatları ziyaret ettiklerini belirtti.

-Belediye meclis üyeliği için 40 bin başvuru

Aday adaylığı sürecinde tüm partililerini tanımak istediklerini dile getiren Karaaslan, belediye meclis üyeliği için geçen seçimde 19 bin başvurunun bu seçimde 40 bine ulaştığını aktardı. Bu sayının Türkiye'nin demokrasisi için çok önemli olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün kadın kolları, gençlik kolları merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Bunun da bir amacı var. Biz istiyoruz ki listelerimizde hem gençlere hem kadınlara değer veren bir anlayış hakim olsun." diye konuştu.

Karaaslan, Türkiye'nin en genç belediye başkan adayının Kırklareli'nden gösterildiğine işaret ederek, bundan çok büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

-"Şehirlerimizin ihtiyaçlarının farkındayız"

Yerel seçim öncesinde tüm kadrolarıyla sahada olacaklarını vurgulayan Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin ihtiyaçlarının farkındayız. Eğer bir ihtiyaç varsa buradayız, bunu birlikte konuşalım diye ortak akla önem veren, değer veren, istişare sonucu alınan kararlara saygı duyan bir ekibin parçalarıyız. O yüzden umut ediyorum ki bu süreç hayırlara vesile olsun. İnşallah Rabb'im bizi bu çıktığımız yolda daha nice başarılarla tanıştırsın, diyorum."

Toplantıda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve il başkanı Alper Çiler de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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