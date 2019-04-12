"Ortak anlayış birlikteliği Türkiye'nin lehine olur"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda ABD ile yaşanan gelişmelere ilişkin, "Hem Türkiye'nin milli güvenlik endişelerini izale edecek hem ortak bir tasavvurla bölgenin istikrarına, bölgedeki barışın sağlanmasına katkı sağlayacak bir ortak anlayış birlikteliğinin Birleşik Devletler'le sağlanmasının hem Türkiye'nin hem bölgenin lehine olduğu kanaatindeyim." dedi.

Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinden Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde belediye başkanı seçilen İsmail Arslan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir milli güvenlik planlaması olduğuna dikkati çeken Uysal, şöyle konuştu:

"Özellikle Suriye meselesi başta olmak üzere 40 yıla varan bir zaman diliminde teröre muhatap olmuş, PKK terörüne muhatap olmuş bir ülkeyi hiçe sayarak Suriye'de onun uzantısı bir organizasyonun, PYD'nin orada varlığını meşrulaştıracak ABD'nin adımlar attığını da görüyoruz. Hem Türkiye'nin milli güvenlik endişelerini izale edecek hem ortak bir tasavvurla bölgenin istikrarına, bölgedeki barışın sağlanmasına katkı sağlayacak bir ortak anlayış birlikteliğinin Birleşik Devletler'le sağlanmasının hem Türkiye'nin hem bölgenin lehine olduğu kanaatindeyim."