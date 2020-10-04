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  4. Ortaköy sahili tıklım tıklım! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

Ortaköy sahili tıklım tıklım! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş Ortaköy’de İstanbul manzarasını izlemek için gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımını ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimisi maskeyi hiç kullanmazken, kimisinin de maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.

Ortaköy sahili tıklım tıklım! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse (Covid-19) karşı tedbirler sürüyor.

Koronavirüsle ilgili yetkililer sürekli olarak vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyarılara rağmen İstanbul’da boğaz ve köprü manzarasını seyretmek için Beşiktaş’taki Ortaköy’e gelen vatandaşlar, adeta korona virüs kurallarını hiçe saydı.

Köprü manzarasında fotoğraf çektirmek için adeta yarışa giren bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takması dikkat çekti. (İHA)

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