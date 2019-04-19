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Ortaokul öğrencileri görme engelliler için titreşimli şapka yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencileri, projeleriyle büyük beğeni aldı.

Ortaokul öğrencileri görme engelliler için titreşimli şapka yaptı

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencileri, projeleriyle büyük beğeni aldı. Öğrenciler, görme engelli bir vatandaşın yolda yürürken önüne çıkabilecek engeli hissetmesi için titreşimli şapka, çiftçiler için internetten kontrollü insansız tarım aracı, cep telefonu şarj eden pedallı bank gibi birçok önemli projeye imza attı.
Sarayköy Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu tarafından “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” düzenlendi. Araştırma projeleri sorumlusu Fatma Yelpaze ve Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Murat Çankaya koordinatörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan 21 proje, Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulunda sergilendi. Fuar açılışına Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
İlçe protokolü sergideki tüm projeleri gezerek öğrencilerden detaylı bilgiler aldı. Tarım ilçesi Sarayköy’de yaşayan öğrenciler tarım üzerine odaklı projeler üretti. Toplumsal farkındalık oluşturan çevre duyarlılığı yüksek projelere de imza atan öğrenciler, engelli vatandaşları da unutmadı. Öğrenciler, hayattaki bir engeli yok edecek bir projeyi de sundu.

"Otomatik tarla süren traktör yaptılar"
Görme engelli vatandaşlar için tasarlanan mesafe sensörlü şapka büyük beğeni toplayan projeler içerisinde yer aldı. Projede görme engelli bir vatandaş sensör özelliği bulunan şapkayı taktığında 1 metre uzağındaki engeli şapkanın verdiği titreşim ile fark edebilecek.
Tarım ilçesi olan Sarayköy’ü de unutmayan öğrenciler otomatik tarla süren traktör, sadece güneş enerjisi ile çalışan araçlar, güneş enerjili korkuluk projesi üretti. Ayrıca akıllı köy evi, cep telefonu şarj eden pedallı bank, otomatik kalp masajı standı, radyo dalgaları ile müzik yapımı ve sokak hayvanları için barınma yerleri yapımı projelere de dikkat çekti.

Ortaokul öğrencileri görme engelliler için titreşimli şapka yaptı

Ortaokul öğrencileri görme engelliler için titreşimli şapka yaptı

Ortaokul öğrencileri görme engelliler için titreşimli şapka yaptı

Ortaokul öğrencileri görme engelliler için titreşimli şapka yaptı

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