Ortaokul ve liseden önce üniversite ile tanıştılar

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nde hazırlanan proje kapsamında 60 ilkokul öğrencisi, robotik kodlama eğitimi alıyor.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan "Çocuk Üniversitesi Projesi" kapsamında, yaşları 6 ile 10 arasında değişen ilkokul çağındaki 60 öğrenci, küçük yaşta üniversite sıraları ve laboratuvarlarıyla tanıştı.

Bilgisayar laboratuvarında mbotu (temel robotik ve elektronik altyapısının yanında, kolay programlanabilme özelliğine sahip çocukların el becerilerini geliştirmesi ve tecrübe elde edebilmesi için geliştirilmiş değiştirilebilir bir robotik kit) birleştirmeyi öğrenen çocuklar, daha sonra bilgisayar ortamında yaptıkları kodlamalar ile robotların hareket etmelerini, ışık saçmalarını ve sensör yardımı ile şerit takibi yapmalarını sağlıyor.

Proje kapsamında eğitim gören öğrencilere, üniversitenin tanıtımı açısından fakülteler, derslik ve laboratuvarlar ile sportif faaliyet alanları da gezdiriliyor.

- "Üniversite ile tanışıyorlar"