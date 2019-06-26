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Ortaokul ve liseden önce üniversite ile tanıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesince hazırlanan "Çocuk Üniversitesi Projesi" ile yaşları 6 ile 10 arasında değişen çocuklara robotik kodlama eğitimi veriliyor - Parçalar halindeki mbotu önce birleştiren sonra bilgisayar ortamında yaptıkları kodlamalar ile hareket etmesine imkan sunan çocuklar, robotların ışık saçmalarını ve sensör yardımı ile şerit takibi yapmalarını da sağlıyor - Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür: - "Çocuk Üniversitesi Projesi ile ilköğretim çağındaki öğrenciler üniversiteyle buluşarak üniversiteyi yakından tanıma fırsatı elde etmiş oluyor. Üniversitemizde öğrencilere kodlamadan robotiğe, müziğe, temel ekonomi eğitiminden oyuncak tasarımına birçok alanda eğitimler sunulmaktadır"

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nde hazırlanan proje kapsamında 60 ilkokul öğrencisi, robotik kodlama eğitimi alıyor.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan "Çocuk Üniversitesi Projesi" kapsamında, yaşları 6 ile 10 arasında değişen ilkokul çağındaki 60 öğrenci, küçük yaşta üniversite sıraları ve laboratuvarlarıyla tanıştı.

Bilgisayar laboratuvarında mbotu (temel robotik ve elektronik altyapısının yanında, kolay programlanabilme özelliğine sahip çocukların el becerilerini geliştirmesi ve tecrübe elde edebilmesi için geliştirilmiş değiştirilebilir bir robotik kit) birleştirmeyi öğrenen çocuklar, daha sonra bilgisayar ortamında yaptıkları kodlamalar ile robotların hareket etmelerini, ışık saçmalarını ve sensör yardımı ile şerit takibi yapmalarını sağlıyor.

Proje kapsamında eğitim gören öğrencilere, üniversitenin tanıtımı açısından fakülteler, derslik ve laboratuvarlar ile sportif faaliyet alanları da gezdiriliyor.

- "Üniversite ile tanışıyorlar"

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile öğrencilerin küçük yaşta üniversite ile tanışma fırsatı bulduklarını söyledi.

Üniversitelerinin yaz döneminde çocuklara eğitim hizmeti verdiğini belirten Şengörür, her gün gelişen bilgi ve teknolojiye herkesin ayak uydurması gerektiğini vurguladı.

Günlük yaşamın her alanında teknolojinin büyük önemi bulunduğunu anlatan Şengörür, "Çocuk Üniversitesi Projesi ile ilköğretim çağındaki öğrenciler üniversiteyle buluşarak üniversiteyi yakından tanıma fırsatı elde etmiş oluyorlar. Üniversitemizde öğrencilere kodlamadan, robotiğe, müziğe, temel ekonomi eğitiminden oyuncak tasarımına birçok alanda eğitimler sunulmaktadır. Eğitim modülleri de bu yaş grubuna uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bu proje ile birlikte veliler ile kurulan ilişkiler sayesinde üniversite ile şehir birlikteliğinin daha güçlü hale gelmesi amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri, proje ile çocukların kişisel gelişimine yararlı olacak eğitim programları açtıklarını bildirdi.

Programda 60 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Eğri, proje sayesinde çocukların üniversite eğitimleri öncesinde üniversite ile tanışmalarını, yükseköğrenim, sınıf ve laboratuvar ortamını görmelerini, aynı zamanda da kurslarda yaratıcılıklarını, serbest düşünme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Fatih Bal da Çocuk Üniversitesi bünyesinde açılan "Mbot robotik kodlama eğitimi"nin çocukların programlama yeteneklerini geliştirmek, onlara analitik düşünme yeteneği kazandırmak için çok önemli olduğunu vurguladı.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Çelebi Akbaş ise robot yapmayı ve hareket ettirmeyi çok sevdiğini belirtti.

Robotu bilgisayara bağlayarak komut ve işlev tuşu eklediklerini ifade eden Akbaş, klavyeden robotu kontrol edebildiklerini kaydetti.

Üniversitede eğitim görmekten mutluluk duyduğunu anlatan Akbaş, "Burayı çok sevdim. Önce robotu yaptık. Sonra bilgisayara bağlayarak komut verdik. Şimdi de istediğimiz şekilde yönetebiliyoruz." diye konuştu.

Rana Şimşek ise robotik kodlama eğitimini çok sevdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Üniversitesi kodlama robot

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