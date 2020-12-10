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Ortodonti tedavisi sırasında ağız bakımı nasıl yapılır?

10.12.2020 17:35 | Son Güncelleme:
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Ortodonti tedavisi sürecinde ağız bakımının da büyük önem taşıdığını söyleyen Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Esma Sönmez, tedavi boyunca ağız bakımının özel tellerle ve her yiyecek tüketiminden sonra yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Ortodonti tedavisi sırasında hastalarımızın ağzında hastalar tarafından takılıp çıkarılamayan braketler yer almaktadır. Bu nedenle ağız bakımına çok daha fazla dikkat etmeleri ve özen göstermeleri gerekmektedir. Çünkü bu dönemde braketlerle dişlerin arasında kalan yemek artıkları hastaların dişlerinde çürük oluşumuna sebep olabilmektedir.

ÖZEL FIRÇA İLE DİŞ TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Tellerin arasına girmesi için özel fırçalar bulunmaktadır ve bu fırçaların kullanımı diş hekimleri tarafından hastalara anlatılmaktadır. Mutlaka hasta her yemek yedikten sonra tellerin arasındaki birikintileri temizlemesi gerekir.

TEDAVİ SÜRESİ BOYUNCA FIRÇA İLE BAKIMA DEVAM EDİLMELİ

Hayatlarının bir veya bir buçuk senesini kapsayacak bu dönemde hastaların yanlarında ortodonti fırçalarını bulundurmalarını bekliyoruz. Tellerini çıkarttıktan sonra hastalar bu sayede hem düzgün hem de sağlıklı dişlere sahip olabilmektedir.

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