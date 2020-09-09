Ortognatik cerrahi konuşma bozukluklarını düzeltiyor!

Sağlıklı bir ağız yapısı ve ısırma işlemi için alt ve üst çene kemiklerine yapılacak müdahaleler ile alt-üst çene kemiklerinin ilerletilmesi ve geriletilmesi ameliyatlarına ortognatik cerrahi denir. Bu tedavide çenelerin pozisyonları ayrı ayrı şekillendirilerek tedavi tamamlanmaktadır. Bu ameliyatlar hem estetik amaçlı hem de fonksiyonel amaçlı olarak yapılabilir ve normale getirilen çeneler sayesinde daha estetik görüntü sağlanabilir.

Ortogratik cerrahi, ortodontik tedavinin tek başına yetemediği durumlarda, çene ve ısırma bozukluklarını gidermek için kullanılır.

Ortognatik cerrahi öncesi ortodontistler tarafından üst dişler üst çenede ve alt dişler alt çenede düzenli şekilde dizilir. Ortodontistler bu dönemde alt ve üst dişlere “cerrahi teller ve braketler” yerleştirir. Bu teller sayesinde dişlerin doğru yerde tutulabilmesi ve ameliyat sonrası dişlerin lastik halkalarla bağlanabilmesi sağlanır.

Çeneler yeni yerini aldıktan sonra ortodontistler ısırma ilişkisinin en iyi şeklini vermek için bir süre daha uygulamalarına devam edebilir.