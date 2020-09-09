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Ortognatik cerrahi konuşma bozukluklarını düzeltiyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Dişleriniz, diş etlerinizin güzel olduğunu görüyor fakat yine de bir problem olduğunu düşünüyorsanız; sorununuz belkide alt-üst çenenin birbiriyle olan orantısızlığıdır.

Ortognatik cerrahi konuşma bozukluklarını düzeltiyor!

Sağlıklı bir ağız yapısı ve ısırma işlemi için alt ve üst çene kemiklerine yapılacak müdahaleler ile alt-üst çene kemiklerinin ilerletilmesi ve geriletilmesi ameliyatlarına ortognatik cerrahi denir. Bu tedavide çenelerin pozisyonları ayrı ayrı şekillendirilerek tedavi tamamlanmaktadır. Bu ameliyatlar hem estetik amaçlı hem de fonksiyonel amaçlı olarak yapılabilir ve normale getirilen çeneler sayesinde daha estetik görüntü sağlanabilir.

Ortogratik cerrahi, ortodontik tedavinin tek başına yetemediği durumlarda, çene ve ısırma bozukluklarını gidermek için kullanılır.

Ortognatik cerrahi öncesi ortodontistler tarafından üst dişler üst çenede ve alt dişler alt çenede düzenli şekilde dizilir. Ortodontistler bu dönemde alt ve üst dişlere “cerrahi teller ve braketler” yerleştirir. Bu teller sayesinde dişlerin doğru yerde tutulabilmesi ve ameliyat sonrası dişlerin lastik halkalarla bağlanabilmesi sağlanır.

Çeneler yeni yerini aldıktan sonra ortodontistler ısırma ilişkisinin en iyi şeklini vermek için bir süre daha uygulamalarına devam edebilir.

Ortognatik Cerrahi Acılı/Ağrılı Bir İşlem mi?

Cerrahi uygulama genel anestezi altında yapıldığı için hasta yapılan işlemleri duymayacaktır. Fakat işlem sonrasında düşük dozlu bir ağrı kesici ile desteklenlmek gerekebilir, bu durum kişiden kişiye göre değişebilen yan etki gösterebilmektedir. Bu nedenle her cerrahi işlemde olduğu gibi ortognatik cerrahide de komplikasyonlar görülebilir.

Ağrı, yüzde şişme, morarma, dokularda uyuşukluk gibi operasyon sonrası iyileşme kısa bir sürede olsa hastayı rahatsız edebilir. Operasyon sonrası uygulanan ilaçlar sayesinde hasta şikayetleri minimuma indirilir kısa süre sonra tamamen sona erer. Hastalara ağrı kesiciler ve enfeksiyon riskine karşın antibiyotikler uygulanır.

Ortognatik Cerrahide Ameliyat Sonrası Bakımı ve Beslenme Nasıl Olmalı?

İlk gece genellikle gıda önerilmez, 4 saat sonra hastaya sadece su içilmesi uygundur. Genellikle ertesi gün yumuşak gıdalar ile beslenmeye başlanır. Doktorunuzun uygun görmesi ile birlikte ağız bakımı başlatılır, uygun zamanda dişlere lastik uygulaması ile çenelerin birbirini kapatması sağlanır.

Bu sürede ağız bakımına dikkat edilir. Operasyon sonrası ilk bir hafta sigara konusunda dikkatli olunmalıdır. Sigaranın yara iyileşmesini yavaşlattığı unutulmamalıdır.

ORTOGNATİK CERRAHİ HASTAYA NASIL FAYDA SAĞLAR?

Her ne kadar estetikten ziyade sağlık ve ısırma ilişkilerini sorunsuz yürütmek için uygulansa da tedavi sonrasında hastaya estetik bir görünüm de sağlayacaktır. Bununla birlikte çene ve diş kapanışlarında ideal bir görüntü, konuşma bozuklukları, solunum ve çiğneme fonksiyonlarında düzelme de görülür. Tüm bu etkiler hastanın psikolojisine de olumlu yansır.

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