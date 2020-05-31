Oruç Aruoba kimdir?: Ünlü yazar, şair ve felsefeci 72 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti.

Şair ve yazar Muazzez Aruoba'nın oğlu olan Aruoba akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam etmişti.

Aruoba'nın şiirlerinde kullandığı üslup ve noktalama işaretleri edebiyat kurallarının dışında olmasına rağmen bu durum akademik çevrelerce sanatçının üslubu olarak değerlendirmişti.

Oruç Aruoba; Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırmıştı.

Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk kez Oruç Aruoba çevirmişti.

Aruoba, Japon edebiyatı kökenli bir şiir türü olan haiku'nun, Türk edebiyatındaki temsilcilerindendi.

Metis Yayınları, Aruoba için başsağlığı mesajı yayımladı.

https://twitter.com/Metiskitap/status/1266983061603975168

Oruç Aruoba kimdir?

Oruç Aruoba, 1948 yılında Karamürsel'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede çalışmalarına devam ederek felsefe bilim uzmanı oldu.