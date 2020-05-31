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Oruç Aruoba kimdir?: Ünlü yazar, şair ve felsefeci 72 yaşında hayatını kaybetti

31.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti. Oruç Aruoba; Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashōgibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırmıştı. Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk kez Oruç Aruoba çevirmişti.

Oruç Aruoba kimdir?: Ünlü yazar, şair ve felsefeci 72 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti.

Şair ve yazar Muazzez Aruoba'nın oğlu olan Aruoba akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam etmişti.

Aruoba'nın şiirlerinde kullandığı üslup ve noktalama işaretleri edebiyat kurallarının dışında olmasına rağmen bu durum akademik çevrelerce sanatçının üslubu olarak değerlendirmişti.

Oruç Aruoba; Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırmıştı.

Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk kez Oruç Aruoba çevirmişti.

Aruoba, Japon edebiyatı kökenli bir şiir türü olan haiku'nun, Türk edebiyatındaki temsilcilerindendi.

Metis Yayınları, Aruoba için başsağlığı mesajı yayımladı.

https://twitter.com/Metiskitap/status/1266983061603975168

Oruç Aruoba kimdir?

Oruç Aruoba, 1948 yılında Karamürsel'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede çalışmalarına devam ederek felsefe bilim uzmanı oldu.

1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, felsefe bölümünde doktorasını tamamladı. Bu süreçte, Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde felsefe semineri üyeliği ve 1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu. Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Birçok dergide yazı ve çevirileri yayımlandı.

Aruoba'nın eserleri şunlar;

Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990, Metis Yayınları

De ki İşte, 1990, Metis Yayınları

Yürüme, 1992, Metis Yayınları

Hani, 1993, Metis Yayınları

Ol/An, 1994, şiir, Metis Yayınları

Kesik Esin/tiler, 1994, şiir, Metis Yayınları

Geç Gelen Ağıtlar, 1994, şiir, Metis Yayınları

Sayıklamalar, 1994, şiir, Metis Yayınları

Uzak, 1995, Metis Yayınları

Yakın, 1997,Metis Yayınları

Ne Ki Hiç, 1997, haikular, Varlık Yayınları

İle, 1998, Metis Yayınları

Çengelköy Defteri, 2001, Metis Yayınları

Zilif, 2002, Sel Yayınları

Doğançay'ın Çınarları, 2004, şiir, Metis Yayınları

Benlik, 2005, Metis Yayınları

Meşe Fısıltıları 2007, Metis Yayınları

David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, 1974

Nesnenin Bağlantısallığı (Hume - Kant- Wittgenstein), 1979

A Short Note on the Selby-Bigge Hume, Tebliğ, Edinburgh, 1976

The Hume Kant Read, Tebliğ, Marburg, 1988

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