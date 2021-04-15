Oruç fidyesi ne zaman veriliyor? Oruç fidyesi günlük ne kadar ödeniyor? İşte 2021 fidye miktarı

Ramazan ayının idrak etmesiyle beraber vatandaşlar oruç fidyesi ne zaman veriliyor ve günlük ne kadar ödeniyor gibi soruları araştırmaya başladı. Müslümanlar oruç ibadeti sırasında işlenen kusurların giderilmesi amacıyla ödenen oruç fidyesinin detaylarını merak ediyor. Peki oruç fidyesi ne zaman veriliyor? Oruç fidyesi ne kadar?

ORUÇ FİDYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

Fidyeler yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakir kişiye de verilebilir. Ramazan ayı içerisinde verilebileceği gibi, Ramazan öncesinde ya da sonunda da verilebilmektedir.

ORUÇ FİDYESİ GÜNLÜK NE KADAR? ORUÇ FİDYESİ NASIL HESAPLANIR?

2021 yılı için Diyanet İşleri tarafından belirlenen fidye miktarı asgari 28 TL olarak açıklandı. Buna göre oruç tutulmayan her gün sayısı 28 ile çarpılarak ne kadar fidye ödeneceği belirlenmektedir.

2021 fidye miktarı hesaplama: 28 x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Oruç tutamayan bir Müslümanın 2021 senesi için ödeyeceği günlük fidye miktarı 28 liradır. Kişi 30 gün oruç tutamamışsa ödenecek fidye miktarı 28 TL x 30: 840 TL'dir.

ORUÇ FİDYESİ MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği gibi bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye (yani oruç bedeli) vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilmektedir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli olarak verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan şekilde de verilebilir.

