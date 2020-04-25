Oruç ile ilgili tüm kafa karışıklıklarına son! Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Peki niyet etmeyi unutacak olursanız yine de oruç tutabilir misiniz? Bilirkişiler bu konu hakkında ne tür bilgiler veriyorlar? İşte tüm detaylarıyla bu sorunun cevapları...
1. ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?
Orucun şartlarından biri de niyet etmektir. Peki niyet edilmeden tutulan oruç kabul olur mu?
l Niyet edilmeden tutulan oruç aslına uygun (sahih) değildir.
l Kalben niyet etmiş olmak kafi olsa bile niyet edilmiş olduğu dil ile de söylenmiş olmalıdır.
l Oruç tutmak için gece sahura kalkmış olmak da niyet etmektir.
l Ramazan ayında tutulan oruç, belli zamanlarda tutularak adanan oruçlarla nafile oruçlar için olan niyet etme zamanı, güneşin batışıyla bir sonraki gün güneşi tepe noktasına gelişinden öncesine kadar olan süre oluyor.
l Fakat, imsak sonrasında edilecek niyetin geçerli hale gelmesi için bu vakitten itibaren hiçbir şey içilmemeli ve yenmemelidir.
l Aynı zamanda orucu tehlikeye atacak davranışlarda bulunulmaması da önemlidir.
l Bunlara uyulmazsa niyet geçerli olmayacaktır.
2. ANESTEZİ YAPILMASI ORUCU BOZUYOR MU?
Oruç ile alakalı sorulan sorulardan biri de anestezi işleminin orucu bozup bozmadığıyla alakalı oluyor.
l Anestezi işlemi bildiğiniz üzere iğne ile vücuda ilaç verilmesi ile yapılıyor.
l İğne ya da nefes yolu ile yapılan anestezi işlemi mideye ulaşmıyor. Yeme ya da içmeyle alakalı bir durum da oluşturmuyor.
l Fakat genel ya da bölgesel anestezi işleminde damar yolu açılır. Serum verilebilir. Bu nedenle de oruç bozulacaktır.
3. KAN ALDIRMAK ORUCU BOZUYOR MU?
Bazı sebeplerden ötürü herkes kan aldırabilir ya da kan aldırmak zorunda kalabilir. Peki kan aldırmak orucu bozuyor mu?
l Oruçlu olduğu esnada kan veren kişinin orucu bozulmaz.
l Eğer vücuda kan alınıyorsa bu durum kesinlikle orucu bozacaktır.
4. DİŞ FIRÇALARKEN DİŞ MACUNUNU YANLIŞLIKLA YUTMAK ORUCU BOZUYOR MU?
Oruç tutarken dişler fırçalanır, aksi takdirde ağızda rahatsız edici bir tat oluşabilir. Peki yanlışlıkla diş macunu yutmak orucu bozar mı?
l Yutmadan ağzı suyla güzelce çalkalamak ve dişleri fırçalamak orucu bozmaz.
l Su ya da diş macunu boğaza kaçırılırsa bu durum orucu bozacaktır. Bu yüzden oldukça dikkatli olunmalı.
5. KİŞİ KENDİ İSTEĞİ İLE KUSMAK ZORUNDA KALIRSA ORUCU BOZULUR MU?
Bazı durumlarda kusmak zorunda kalabilirsiniz. Peki kusmak orucu bozan bir durum mudur?
l Kendiliğinden gelen kusma ihtiyacı orucu bozan bir durum değildir.
l Kişi kendini zorlayarak kusarsa orucu bozulacaktır.
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