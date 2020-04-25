HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oruç ile ilgili tüm kafa karışıklıklarına son! Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Oruç ile ilgili tüm kafa karışıklıklarına son! Diş fırçalamak orucu bozar mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Evet, 11 ayın sultanı geldi! Sahura kalkıldı, oruçlar tutulmaya başlandı. Herkesin aklına takılan birçok soru var. Bu sorulardan biri de niyet etmeden oruç tutulup tutulamayacağı hakkında oldu.

Oruç ile ilgili tüm kafa karışıklıklarına son! Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Peki niyet etmeyi unutacak olursanız yine de oruç tutabilir misiniz? Bilirkişiler bu konu hakkında ne tür bilgiler veriyorlar? İşte tüm detaylarıyla bu sorunun cevapları...

1. ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Görsel 1

Orucun şartlarından biri de niyet etmektir. Peki niyet edilmeden tutulan oruç kabul olur mu?

l Niyet edilmeden tutulan oruç aslına uygun (sahih) değildir.
l Kalben niyet etmiş olmak kafi olsa bile niyet edilmiş olduğu dil ile de söylenmiş olmalıdır.
l Oruç tutmak için gece sahura kalkmış olmak da niyet etmektir.
l Ramazan ayında tutulan oruç, belli zamanlarda tutularak adanan oruçlarla nafile oruçlar için olan niyet etme zamanı, güneşin batışıyla bir sonraki gün güneşi tepe noktasına gelişinden öncesine kadar olan süre oluyor.
l Fakat, imsak sonrasında edilecek niyetin geçerli hale gelmesi için bu vakitten itibaren hiçbir şey içilmemeli ve yenmemelidir.
l Aynı zamanda orucu tehlikeye atacak davranışlarda bulunulmaması da önemlidir.
l Bunlara uyulmazsa niyet geçerli olmayacaktır.

2. ANESTEZİ YAPILMASI ORUCU BOZUYOR MU?

Görsel 2

Oruç ile alakalı sorulan sorulardan biri de anestezi işleminin orucu bozup bozmadığıyla alakalı oluyor.

l Anestezi işlemi bildiğiniz üzere iğne ile vücuda ilaç verilmesi ile yapılıyor.
l İğne ya da nefes yolu ile yapılan anestezi işlemi mideye ulaşmıyor. Yeme ya da içmeyle alakalı bir durum da oluşturmuyor.
l Fakat genel ya da bölgesel anestezi işleminde damar yolu açılır. Serum verilebilir. Bu nedenle de oruç bozulacaktır.

3. KAN ALDIRMAK ORUCU BOZUYOR MU?

Görsel 3

Bazı sebeplerden ötürü herkes kan aldırabilir ya da kan aldırmak zorunda kalabilir. Peki kan aldırmak orucu bozuyor mu?

l Oruçlu olduğu esnada kan veren kişinin orucu bozulmaz.
l Eğer vücuda kan alınıyorsa bu durum kesinlikle orucu bozacaktır.

4. DİŞ FIRÇALARKEN DİŞ MACUNUNU YANLIŞLIKLA YUTMAK ORUCU BOZUYOR MU?

23

Oruç tutarken dişler fırçalanır, aksi takdirde ağızda rahatsız edici bir tat oluşabilir. Peki yanlışlıkla diş macunu yutmak orucu bozar mı?

l Yutmadan ağzı suyla güzelce çalkalamak ve dişleri fırçalamak orucu bozmaz.
l Su ya da diş macunu boğaza kaçırılırsa bu durum orucu bozacaktır. Bu yüzden oldukça dikkatli olunmalı.

5. KİŞİ KENDİ İSTEĞİ İLE KUSMAK ZORUNDA KALIRSA ORUCU BOZULUR MU?

Görsel 5

Bazı durumlarda kusmak zorunda kalabilirsiniz. Peki kusmak orucu bozan bir durum mudur?

l Kendiliğinden gelen kusma ihtiyacı orucu bozan bir durum değildir.
l Kişi kendini zorlayarak kusarsa orucu bozulacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntüDünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ORUÇ diş fırçalamak orucu bozar mı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Ramazan'da bir gününü nasıl geçirirdi?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Ramazan'da bir gününü nasıl geçirirdi?

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris'te şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.