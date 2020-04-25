Oruç ile ilgili tüm kafa karışıklıklarına son! Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Peki niyet etmeyi unutacak olursanız yine de oruç tutabilir misiniz? Bilirkişiler bu konu hakkında ne tür bilgiler veriyorlar? İşte tüm detaylarıyla bu sorunun cevapları...

1. ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?





Orucun şartlarından biri de niyet etmektir. Peki niyet edilmeden tutulan oruç kabul olur mu?

l Niyet edilmeden tutulan oruç aslına uygun (sahih) değildir.

l Kalben niyet etmiş olmak kafi olsa bile niyet edilmiş olduğu dil ile de söylenmiş olmalıdır.

l Oruç tutmak için gece sahura kalkmış olmak da niyet etmektir.

l Ramazan ayında tutulan oruç, belli zamanlarda tutularak adanan oruçlarla nafile oruçlar için olan niyet etme zamanı, güneşin batışıyla bir sonraki gün güneşi tepe noktasına gelişinden öncesine kadar olan süre oluyor.

l Fakat, imsak sonrasında edilecek niyetin geçerli hale gelmesi için bu vakitten itibaren hiçbir şey içilmemeli ve yenmemelidir.

l Aynı zamanda orucu tehlikeye atacak davranışlarda bulunulmaması da önemlidir.

l Bunlara uyulmazsa niyet geçerli olmayacaktır.

2. ANESTEZİ YAPILMASI ORUCU BOZUYOR MU?



