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Oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi

30.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin sona ermesine kısa bir zaman kala, 2023 Ramazan ayı ve oruç tarihi araştırmaları hız kazandı. Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayının başlangıcı araştırılıyor. Detaylar, 2023 Dini takvimlerin yayınlanmasıyla belli oldu. Peki oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi...

Oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi

2023'e kısa bir zaman kala Ramazan ayı ve orucun hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. Bununla birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor.

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk oruca 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Son oruçlar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü tutulacak.

Oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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Oruç diyanet müslüman ramazan ayı

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