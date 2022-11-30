2023'e kısa bir zaman kala Ramazan ayı ve orucun hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. Bununla birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi...
Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor.
İlk oruca 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Son oruçlar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü tutulacak.
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı