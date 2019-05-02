Oruç tutmak metabolizmayı yeniliyor

Sindirim sistemi vücudun en çok enerji harcadığı sistemlerden biridir. Ve bu enerjiyi harcarken, beyne, bağışıklık sistemine, kaslara yani diğer bütün enerji harcayan organların enerji ihtiyacına rakip olarak bu işi yapmaktadır. Oruç tutulacak 16 saat boyunca sindirim sistemini uyarmamak, aslında diğer organların yeterli enerjiyi almasını ve sindirim sistemimizde görevi olan organlarımızın dinlenmesini sağlamaktadır. Bu sayede sistem dinlenme ve dolayısıyla yenilenme fırsatı bularak, toparlanır ve çok daha iyi çalışır. Elbette bu durum kronik bir hastalığı olmayanlar için geçerlidir.

SAĞLIKSIZ BESLENME HİPOGLİSEMİ NEDENİ OLABİLİYOR

İnsüline bağımlı ve sürekli ilaç kullanan diyabet hastalarının bu kadar saat açlıkla oruç tutması çok sakıncalıdır. Yine hipoglisemisi olanlar, yani kan şekeri ani düşen kişiler, oruç tutarken zorlanabilmektedir. Fakat hipoglisemili kişilerin için ömür boyu oruç tutamayacaklarından bahsedilemez. Eğer tedavi olurlarsa oruç tutabilecek duruma gelebilmektedirler. Eski kabile yaşamlarına bakıldığında 2 veya 3 haftada bir kan şekeri düşmeleri görülürken, günümüzde yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve stres gibi faktörlerle günde 2-3 defa bile bu tablo yaşanabilmektedir.