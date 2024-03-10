Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmak hangi hastalıklara iyi gelir?

Ramazan ayı denildiğinde ilk akla gelen oruç tutmaktır. İslam âlemi için bu mübarek ay oldukça önemlidir. Oruç tutmanın faydaları dini açıdan önemli olmakla birlikte beden sağlığı yönünden de büyük önem taşımaktadır. Oruç tutmak, cilt sağlığından kalp sağlığına, bağışıklık destekleyici etkisinden kilo vermeye kadar pek çok önemli noktada yarar sağlamaktadır. Kutsal bir eylem olarak kabul edilen oruç tutma eylemi, insan bedeninin dinlenmesine de yardımcı olmaktadır.

Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Özellikle her sene 12 ayın 1 ayı olan, Ramazan ayı olarak bilinen ay boyunca, hem yemeklerden hem de içeceklerden imsak zamanından iftar saatine kadar uzak durma eylemi, oruç olarak tabir edilmektedir. Ramazan ayı, Müslümanlar için son derece kutsal olan bir aydır.

Oruç tutmak yalnızca dini açıdan değil, sağlık yönünden de büyük katkılar sağlamaktadır. 30 gün boyunca belirli bir süre diliminde yeme içmeden uzak kalmak, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Oruç tutmanın faydaları ise genel olarak şöyledir:

Zihinsel işlevler üzerinde olumlu etkiler bırakır.

Bağışıklığın hastalıklara karşı güçlenmesini sağlar.

Yağ yakımını hızlandırma etkisiyle birlikte kişilerin zayıflama sürecine destekler.

Kolesterol değerleri ile kandaki yağ oranını düşürmede etkilidir.

Sindirim sistemi üzerinde detoks etkisi bırakır.

Büyüme hormonu salgısının çoğalmasına yardımcı olur.

Ruhen ve manen insanı rahatlatıcı etkisi vardır.

Vücudu zararlı toksinlerden daha hızlı arındırır.

Enflamasyonu düşürücü etkiye sahiptir.

Kan şekeri değerlerini kontrol altına etkisiyle beraber kalp sağlığını koruyucu özelliği vardır.

Oruç tutmak hangi hastalıklara iyi gelir?

5 tane olan İslam’ın şartları arasında bulunan oruç tutma eylemi, insanlara hem bedenen hem de ruhen büyük yararlar sağlamaktadır. Oruç tutmak kişiyi manen rahatlattığı gibi bedenen de rahatlatmaktadır. Gün içerisinde belirli saatler aralığında yiyecek ve içeceklerden uzak kalındığında sindirim sistemi üzerine binen yük azalmakta ve bağırsak sağlığı da korunmaktadır. Yağ yakımı üzerinde olumlu etkileri bulunduğu için zayıflama süreci hızlanmaktadır. Karaciğer sağlığına da olumlu katkıları olan oruç tutma eylemi, aynı zamanda kan şekeri ve kötü kolesterol değerlerini düşürmektedir. Bu düşürme etkisi neticesinde kalp ile ilgili hastalıklara yakalanma riski azalmaktadır.

Oruç tutmanın irade üzerinde de birtakım etkileri vardır. Gün içerisinde belli bir süre yeme içmeden uzak kalınması, iradenin güçlenmesinde etkin bir rol oynar. Belirli bir süre aç kalınması, hücrelerin kendini yenilemesine de katkı sağlamaktadır.

Oruç tutmanın ne gibi faydaları vardır?

Oruç tutmanın hem psikolojik yönden hem de fiziksel açıdan önemli yararları bulunmaktadır. Psikolojik açıdan oruç tutulduğunda kişiler kendini daha rahat ve huzurlu hisseder. Ayrıca oruç tutmanın faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış niteliğe sahiptir. Bilimsel olarak yapılan birtakım çalışmalar sonucunda oruç tutma süreci boyunca vücutta var olan faydalı hücrelerin zararları hücrelerle mücadele ettiği ispatlanmıştır.

Oruç tutmanın faydalarından biri bağışıklık üzerindeki olumlu etkileridir. Bağışıklığın güçlenmesini sağlayan bu eylem aynı zamanda vücudun direncini de artırmaktadır. Toksinleri atıcı niteliği sayesinde vücudu zararlı maddelerden daha kısa sürede temizlemektedir. Bağırsak ve mide üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Bağırsakların hem daha sağlıklı çalışmasını sağlar hem de aç kalınan süre boyunca bağırsakların dinlenmesine yardımcı olur.

1 ay boyunca oruç tutarsak vücudumuzda neler olur?

Ramazan ayında oruç tutmak İslam’ın 5 şartından biri olarak bilinmektedir. Ramazan ayı genellikle 30 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Bazı aylarda ise 29 gün olduğu da görülmektedir. Ramazan süreci boyunca oruç tutulduğunda vücut fonksiyonlarında önemli ve olumlu değişimler olmaktadır.

İnsan vücudunda depolanan yağ hücrelerinin hareketlenmesi, zayıflamak için oldukça önemlidir. Oruç tutulduğunda bu yağ hücreleri hareketlenmeye başlar ve bunun sonucunda kilo vermek daha kolaylaşır. Oruç tutulduğu süre boyunca sindirim sistemi de dinlenir ve daha sağlıklı çalışır. İnsülin ile kan şekeri direncinin dengelenmesi üzerinde olumlu etkiler yaratır. Kötü kolesterolü düşürücü etkisi olduğundan kalp sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Öte yandan kronik rahatsızlıkları olanların, düzenli olarak ilaç kullananların, gebelerin ve emzirme döneminde olanların oruç tutması önerilmemektedir. Ayrıca çok zayıf olan kişilerle bağışıklığı çok düşük olanların oruç tutma konusunda uzman bir hekime danışması önemlidir.





