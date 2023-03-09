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Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olarak uyanmanın hükmü nedir?

09.03.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruçluyken cinsellik konusu, Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. İlaç kullanmak, yemek yemek, bir şeyler içmek orucu bozan durumlar arasında yer alıyor. Peki oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olarak uyanmanın hükmü nedir? İşte merak edilenler...

Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olarak uyanmanın hükmü nedir?

Ramazan 23 Mart'ta idrak edecek. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede sahur için kalkılacak. Oruçluyken nefis isteklerinden uzak durulur, irade güçlendirilir. Peki oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olarak uyanmanın hükmü nedir? İşte merak edilenler...

ORUÇLUYKEN MASTÜRBASYON YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.
Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.
Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

ORUÇLUYKEN CÜNÜP OLARAK UYANMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

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Oruç Cinsellik Ramazan cünüp uyumak

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