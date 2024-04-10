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  4. 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!

'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!

10.04.2024 18:26
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Hatay'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, bayram namazı kılarken cemaat arasında tedirginlik yarattı. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden çıkarıldı.

'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!

Hatay'da şaşırtan bir olay yaşandı. Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.

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GÖREN HAYRETE DÜŞTÜ!

Bayram namazı kılmaya örümcek adam kostümüyle giden kişiyi görenler hayrete düştü. Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

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Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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