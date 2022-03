Oscar'ın EN İYİ FİLMİ! CODA filmi konusu nedir? CODA filmi oyuncuları kimlerdir? CODA ne demektir?

CODA, 2022 Oscar Ödüllerinden eli boş dönmedi. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un üstlendiği 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi. CODA filmi, en iyi film kategorisinde birincilik ödülü aldı. 94. Oscar Ödüllerinde en iyi film seçilen CODA'ya dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

CODA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

CODA filmini özetlersek; Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby müziğe karşı çok ilgilidir. Ruby ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında bir ikilem yaşamaktadır. CODA filmi, ailesinin dış dünya ile bağı olmakla müzik tutkusu arasında kalan Ruby'nin hikayesini ele alınıyor.

CODA NE DEMEKTİR?

Ruby'nin ailesi ve tukusu arasındaki bu ikilemini anlatan dram filmi CODA, İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmıştır.

CODA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

CODA 2022 Oscar'da en beğenilen filmi seçildi. İşte, CODA filminin merak edilen oyuncu kadrosu.

Emilia Jones - Ruby Rossi

Troy Kotsur - Frank Rossi, Ruby'nin babası (Akademi Ödülü - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)

Daniel Durant - Leo Rossi, Ruby'nin kardeşi

Marlee Matlin - Jackie Rossi, Ruby'nin annesi

Eugenio Derbez - Bernardo "Mr. V" Villalobos

Ferdia Walsh-Peelo - Miles

Amy Forsyth - Gertie

Kevin Chapman - Brady

94. OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

– En İyi Film: CODA

– En İyi Yönetmen: Jane Campion, The Power of the Dog

– En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

– En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, King Richard

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, West Side Story

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, CODA

– Yabancı Dilde En İyi Film: Drive My Car

– En İyi Özgün Senaryo: Belfast

– En İyi Uyarlama Senaryo: CODA

– En İyi Belgesel: Summer of Soul

– En İyi Kısa Belgesel: The Queen of Basketball

– En İyi Animasyon Filmi: Encanto

– En İyi Sinematografi: Dune

– En İyi Görsel Efekt: Dune

– En İyi Film Montajı: Dune

– En İyi Film Müziği: Dune

– En İyi Özgün Şarkı: No Time to Die

– En İyi Yapım Tasarımı: Dune

– En İyi Kısa Film: The Long Goodbye

– En İyi Kısa Animasyon: The Windshield Wiper

– En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella

– En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: The Eyes of Tammy Faye