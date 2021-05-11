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Osiris-Rex: 4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya'ya dönüşe geçti

11.05.2021 03:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşi Sistemi kadar eski olduğu düşünülen kum ve toz parçacıklarını taşıyan bir kapsül, uzayın derinliklerinden gelerek, 24 Eylül 2023 tarihinde ABD'nin Utah kentindeki çöle iniş yapacak. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), bir asteroide indirilen Osirix-Rex uzay aracının görevini bu şekilde sonlandırmasını bekliyor.

Güneşi Sistemi kadar eski olduğu düşünülen kum ve toz parçacıklarını taşıyan bir kapsül, uzayın derinliklerinden gelerek, 24 Eylül 2023 tarihinde ABD'nin Utah kentindeki çöle iniş yapacak. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), bir asteroide indirilen Osirix-Rex uzay aracının görevini bu şekilde sonlandırmasını bekliyor.

Pazartesi günü Dünya'ya doğru dönüş yolcuğuna başladığı açıklanan araç, içeriği 60 gram ağırlığında olan çok değerli bir kargo taşıyor.

Bennu isimli astroide iniş yapan uzay aracı, ilk Ay yolculuklarından bu yana, en büyük araştırma numunelerini Dünya'ya getirecek.

Bilim insanları bu kum ve toz örneklerinin, Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında ipuçlarını verebileceğini değerlendiriyor.

Florida'dan 2016 yılında fırlatılan araç, Ekim 2020'de 297 milyon kilometre uzaktaki Bennu asteroidine birkaç saniye süren bir örnek toplama 'dokunuşu' gerçekleştirdi.

Araç, 500 metre enindeki gök cismine, birkaç saniyelik bir iniş yaptı ve örnekleri topladı.

Osiris-Rex'in Pazartesi günü başlayan Dünya'ya geri dönüş yolculuğunun 2.5 sene sürmesi planlanıyor.

Bennu çok ilkel bir gökcismi. Bilim insanları bu nedenle asteroidin yüzeyindeki kum ve toz parçacıklarının, Güneş ve gezegenlerin 4 buçuk milyar yıl önceki oluşumunun kimyasına dair çok ilgi çekici ipuçları verebileceğini belirtiliyor.

asteroidin büyüklüğünü gösteren grafik

Örneklerin yüzde 75'i gelecek nesiller için saklanacak

1999 yılında keşfedilen asteroid, 6 yıllık bir döngüde Dünya'ya en yakın noktaya ulaşıyor.

NASA geri dönüş yolculuğunun 2.3 milyar kilometre süreceğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, Osiris-Rex'in dünyanın Eylül 2023 tarihinde bulunacağı noktaya doğru yolculuk ettiği kaydedildi.

Asteroid örneklerini taşıyan kargo dünyaya ulaştığında, ileri araştırmalar için Texas'taki uzay araştırmaları merkezine götürülecek.

NASA, örneklerin yüzde 75'inin gelecek nesillerin, "şu anda mevcut olmayan teknolojilerle" çalışma yapabilmesi için saklanacağını da duyurdu.

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