Osman Kavala'dan açıklama! İddialara yanıt verdi

Cezaevinde bir yılı aşkın süredir tutulan iş insanı Osman Kavala, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür’e yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

GazeteDuvar'a yer alan habere göre, Kavala, “Gezi olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğum iddiasının asılsız ve dayanaktan yoksun olduklarını gösterebilmek için iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum” dedi.

‘TUTUKLAMA ANLAYIŞININ DEĞİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞINI ÜMİT EDİYORUM’



Anadolu Kültür’e yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon hakkında açıklama yapan Kavala, “Benimle ilişkili olarak, aralarında akademisyenlerin de olduğu 14 kişinin gözaltına alınmasına ve bu bağlamda hakkımda bazı asılsız iddiaların gündeme gelmesine çok üzüldüm” diyerek bir yılı aşkın süredir iddianamenin hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Kavala, ‘Gezi olaylarının finansörü ve yöneticisi’ iddialarına ilişkin ise şunları söyledi: “Gezi olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğum iddiasının asılsız ve dayanaktan yoksun olduklarını gösterebilmek için iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum” dedi. Kavala, “Bu davanın, insan özgürlüğüne değer vermeyen tutuklama anlayışının değişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum” dedi.



