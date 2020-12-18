Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Kavala'nın avukatları da yer aldı. Duruşmada izleyici olarak Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala, Polonya ile İsviçre'nin Başkonsolosları, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Norveç ve Hollanda Başkonsolosluklarının temsilcileri katıldı. Duruşmada izleyici olarak CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı. 'FANTASTİK BİR KURGU VARDI' Tutuklu sanık Osman Kavala ifadesinde üzerine atılı suçlamaların hiçbirinin olgusal bir temele dayanmadığını öne sürerek “Bu suçlamalar dünya görüşüm ve yürüttüğüm faaliyetlerle taban tabana zıt. Üzerime atılı casusluk suçlamasının kolay olmadığı fark edilmiş olacak ki iddianamede suçun nasıl oluştuğuna dair Gezi Parkı olayları anlatılmış. Talimatım altında çalışan insanlarla Gezi Parkı olaylarını yönettiğim şeklinde fantastik bir kurgu vardı. Benim, Gezi Parkı olaylarını önceden bildiğime, hükümeti devirmeye çalıştığıma dair hiçbir delil olmamasına karşın bu suçlamalar yapılmış. Suçlamalar, olgusal gerçeklerden kopuk ve çelişki halindedir" şeklinde konuştu.

'BARKEY İLE LOKANTADA TESADÜFEN KARŞILAŞTIM' Kavala, “Hayatım boyunca askeri darbelere karşı çıktım. Ordunun siyasete karışmasını eleştirdim. Gülenci örgüt ile irtibatım olmadı. Hayat görüşüm buna izin vermez. Yurtdışı seyahatlerimde görüştüğüm kişiler bellidir. Henry Barkey ile süreklilik arz eden bir irtibatım olmadı. 2016 yılında bir lokantada tesadüfen karşılaşmamız dışında hiçbir görüşmemiz hatta telefon konuşmamız olmadı" diye konuştu. 'TUTUKLU OLMAM İŞKENCE HALİNE GELDİ' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki verdiği beraat kararına değinen Kavala “ Açık Toplum Vakfı faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yürüttü. Bu vakfın yönetiminde olarak ben de faaliyetlerden sorumluyum ancak tek başıma karar almadım. Beraat ve tahliye kararlarına karşı yıllardır tutuklu olmam işkence haline geldi" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Kavala'nın savunma yapmasının ardından tanıklar dinlendi. Tanık Bayram Sinkaya, 15 Temmuz günü Büyükada'da bir çalıştay yaptıklarını, Henry Barkey'le orada tanıştıklarını söyledi. Tanık Sinkaya, darbe girişimi olduktan sonra da çalıştaya devam edip etmeme konusunda kısa bir konuşma yaptıklarını belirtti. Tanık Sinkaya, Osman Kavala'yı tanımadığı için çalıştayda görmediğini de ifade etti.